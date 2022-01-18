Australian Open. Радукану в матче чемпионок US Open обыграла Стивенс

Эмма проиграла вторую партию, но идет дальше

  • 18.01.2022 14:55
  • 684 просмотра
  • 12 комментариев
Australian Open. Радукану в матче чемпионок US Open обыграла Стивенс
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану (№18 WTA) с победы начала выступления на Открытом чемпионате Австралии.
 
В матче первого раунда 19-летняя британка одолела чемпионку US Open-2017 Слоан Стивенс (№67 WTA). 
 
Australian Open. Первый круг
Эмма Радукану (Великобритания) – Слоан Стивенс (США) – 6:0, 2:6, 6:1
 
Отметим, что это был дебютный матч Эммы в рамках австралийского мейджора.
 
В следующем раунде Радукану сразится против Данки Ковинич из Чорногории (№98 WTA).

Ранее свой стартовый матч проиграла финалистка US Open-2021 Лейла Фернандес.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Sashamar
    Sashamar, 18.01.2022 15:04
    +4
    Слоан теж - все. До речі, про одноденок. До ЮСО в неї було чотири івенти, жодного Прем'єра, після - Маямі і фінал Підсумкового і все. Вже четвертий сезон без досягнень.А Емма... зовсім не факт, що пройде Ковініч.
    Ссылка
    sirjoga
    online
    sirjoga, 18.01.2022 15:08 (изменен)
    +2
    Да там и опыт не нужен, та же Таусон Клара баранки бы повесила. А Слоун это конечно, как говорит молодёжь, просто кринж
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    sirjoga
    online
    sirjoga, 18.01.2022 15:29
    +1
    ona_proigraet, 18.01.2022 15:26
    да, а с каких пор Эмма Радукану считается украинкой, как написано в статье?
    Може вийшла заміж за Миколу з Тернополя і змінила громадянство)
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 18.01.2022 15:29
    +1
    4 очки за перший сет взяла Стівенс. Чотири. Це вже навіть не смішно.
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    ona_proigraet
    ona_proigraet, 18.01.2022 15:26
    +1
    да, а с каких пор Эмма Радукану считается украинкой, как написано в статье?
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    sirjoga
    online
    sirjoga, 18.01.2022 15:18
    +1
    Elis, 18.01.2022 15:13
    До речі про Таусон. Теж дівчина, до якої варто придивлятись.
    Я за нею ще з ITF слідкую) навіть в інстаграмі відповідає інколи))
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    Elis
    Elis, 18.01.2022 15:13
    +1
    sirjoga, 18.01.2022 15:08
    Да там и опыт не нужен, та же Таусон Клара баранки бы повесила. А Слоун это конечно, как говорит молодёжь, просто кринж
    До речі про Таусон. Теж дівчина, до якої варто придивлятись.
    Ссылка
    sv_2000
    sv_2000, 18.01.2022 15:52
    0
    Mark2119, 18.01.2022 15:36
    Радукану хорошо играла невынужденных ошибок немного было. Во втором сете было затмение но потом всё выровнялось. Но если хочет обыгрывать Халеп нужно играть в два раза сильнее.
    Сложно сказать на чем основан твой оптимизм в адрес игры Симоны. Она давненько уже не показывает свой чемпионский уровень. Думаю в гипотетическом матче Радукану - Халеп фаворитом будет Эмма
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    sv_2000
    sv_2000, 18.01.2022 15:48
    0
    Sashamar, 18.01.2022 15:04
    Слоан теж - все. До речі, про одноденок. До ЮСО в неї було чотири івенти, жодного Прем'єра, після - Маямі і фінал Підсумкового і все. Вже четвертий сезон без досягнень.А Емма... зовсім не факт, що пройде Ковініч.
    Хрен заглянешь в голову молодой девушки и что будет дальше сложно сказать, но по уровню игры Слоан Эмме не ровня.... И щас меня закидают тряпками, но и Халеп тоже по таланту ей не ровня. Симона достаточно обыкновенная чемпионка, а Радукану - теннисистка особенная, как по мне, ее разнобразность, легкость, пластичность, игровой интеллект - явление экстраординарное, как для женского тенниса. В общем, она по потенциалу может стать знаковой для истории чемпионкой. Если, конечно, обладает достаточным для этого спортивным характером, переживет медные трубы....
    Радукану - будущая Граф/Селеш/Хингис/Уильямс кому кто больше нравится)) В общем, скринте мой прогноз. посмотрим лет через пять-десять))
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    Mark2119
    Mark2119, 18.01.2022 15:36
    0
    Радукану хорошо играла невынужденных ошибок немного было. Во втором сете было затмение но потом всё выровнялось. Но если хочет обыгрывать Халеп нужно играть в два раза сильнее.
    Ссылка
    Misha-101
    online
    Misha-101, 18.01.2022 15:05
    0
    Эмма по чуть-чуть приходит в чувства, первый сет бублик в одну калитку против Стивенс дорогого стоит
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 18.01.2022 15:00
    0
    Состоится матч Халеп-Радукану? Ещё в Клуже хотели такой матч, но Костюк все испортила, но если и состоится такой матч Халеп сожрёт Радукану все же колоссальный опыт даст о себе знать!
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