Australian Open. Радукану в матче чемпионок US Open обыграла Стивенс

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану (№18 WTA) с победы начала выступления на Открытом чемпионате Австралии.



В матче первого раунда 19-летняя британка одолела чемпионку US Open-2017 Слоан Стивенс (№67 WTA).



Australian Open. Первый круг

Эмма Радукану (Великобритания) – Слоан Стивенс (США) – 6:0, 2:6, 6:1



Отметим, что это был дебютный матч Эммы в рамках австралийского мейджора.



В следующем раунде Радукану сразится против Данки Ковинич из Чорногории (№98 WTA).

Ранее свой стартовый матч проиграла финалистка US Open-2021 Лейла Фернандес.