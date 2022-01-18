Australian Open. Радукану в матче чемпионок US Open обыграла Стивенс

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану (№18 WTA) с победы начала выступления на Открытом чемпионате Австралии.
В матче первого раунда 19-летняя британка одолела чемпионку US Open-2017 Слоан Стивенс (№67 WTA).
Australian Open. Первый круг
Эмма Радукану (Великобритания) – Слоан Стивенс (США) – 6:0, 2:6, 6:1
Отметим, что это был дебютный матч Эммы в рамках австралийского мейджора.
В следующем раунде Радукану сразится против Данки Ковинич из Чорногории (№98 WTA).
Ранее свой стартовый матч проиграла финалистка US Open-2021 Лейла Фернандес.
Источник — Sport.ua
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Радукану - будущая Граф/Селеш/Хингис/Уильямс кому кто больше нравится)) В общем, скринте мой прогноз. посмотрим лет через пять-десять))
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