Финалистка US Open неожиданно проиграла на старте Australian Open

Лейла Фернандес в двух сетах уступила сопернице из Австралии

  • 18.01.2022 11:15
  • 1517 просмотров
  • 17 комментариев
Финалистка US Open неожиданно проиграла на старте Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес и Мэддисон Инглис

Канадская теннисистка Лейла Фернандес завершила борьбу в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
 
В матче первого круга финалистка US Open-2021 проиграла Мэддисон Инглис из Австралии, которой организаторы выдали уайлд-кард.
 
Australian Open. Первый круг
Лейла Фернандес (Канада) – Мэддисон Инглис (Австралия) – 4:6, 2:6
 
В следующем раунде Инглис сразится против победительницы квалификации Хейли Баптист, которая одолела француженку Каролин Гарсию.

Для Мэддисон это была первая победа в основе мейджоров.

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Elis
    Elis, 18.01.2022 11:37
    +4
    Ніякої несподіванки тут немає: Фернандес, Радукану, Кенін, Андреєску і ко - це метелики-одноденки, які просто скористались своїм шансом у період травм-криз тенісної еліти. Поки не з'являться нові Квітова, Серена і т.д., ми спостерігатимемо за "тенісною лотереєю", коли великий турнір може виграти хто завгодно, хто на той період продемонструє "спалах". До Свьонтек я б ще придивилась. Може, теж одноденка, а може згодом і вийде на пристойний рівень. Поки з "еліти" надійно тримається лише Барті. Ну, хай новоспечені "зірки" спробують посунути її з трону, якщо не надірвуться))
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    captain2009
    captain2009, 18.01.2022 12:32
    +3
    Александр Науменко, 18.01.2022 12:28
    Щоб ставити діагноз "вискочка" треба щоб пройшов якийсь час. Про Барті теж казали, вискочка.
    Барті до виграшу ТВШ (РГ-2019) мала, якщо я не помиляюся, 4 титули WTA. У Радукану є подібні досягнення?
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    znak51
    znak51, 18.01.2022 11:54
    +2
    Все закономірно, чекаємо Радукану
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    Elis
    Elis, 18.01.2022 11:41
    +2
    udman1111, 18.01.2022 11:38
    Ви хоть поцікавтесь хто така Фернандес, а вже потім коментуйте. Бо так ви більше на "вискочку" схожі.
    І хто ж така Фернандес? Дозвольте поцікавитись.
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    captain2009
    captain2009, 18.01.2022 11:52
    +1
    ще б Слоан відправила додому і другу вискочку, і було б чудово. Петра, на жаль, програла сьогодні ( схоже вже на її закат.
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    Spectra
    Spectra, 18.01.2022 11:31
    +1
    Никакой сенсаций нет обыкновенная выскочка, которая выигрывала за счёт везение и болельщиков
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 18.01.2022 13:07
    0
    Elis, 18.01.2022 11:37
    Ніякої несподіванки тут немає: Фернандес, Радукану, Кенін, Андреєску і ко - це метелики-одноденки, які просто скористались своїм шансом у період травм-криз тенісної еліти. Поки не з'являться нові Квітова, Серена і т.д., ми спостерігатимемо за "тенісною лотереєю", коли великий турнір може виграти хто завгодно, хто на той період продемонструє "спалах". До Свьонтек я б ще придивилась. Може, теж одноденка, а може згодом і вийде на пристойний рівень. Поки з "еліти" надійно тримається лише Барті. Ну, хай новоспечені "зірки" спробують посунути її з трону, якщо не надірвуться))
    Все так.
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    Elis
    Elis, 18.01.2022 13:01
    0
    udman1111, 18.01.2022 11:44
    Як можна порівняти Барті з тією ж Фернандес??? Барті вже зріла тенісистка, 25 років, а Фернандес 19. І Фернандес була сильною і в юніорках і крім фіналу ВШ має титул WTA, але стабільність в 19 років це велика рідкість
    Не треба читати мене між рядків. Барті з Фернандес я не порівнювала, бо порівнювати там поки нема що - неспівставно. Барті я порівнюю з Квітовою, Халеп, та тією ж Світоліною - тими, хто демонстрував пристойний рівень гри і тримався в 10-ці не один рік. І порівнюю виключно в тому аспекті, що в останніх кризи-травми-вік, який зараз не дає їм можливість грати на своєму не потенційному, а реальному рівні. А Барті, як останній з Могікан, тримається поки молодцем і демонструє стабільність при її доброму рівні гри.
    А юніори... Та якби всі талановиті юніори виходили згодом на стабільно хороший рівень в дорослому тенісі, то ми цілими ночами не відлипали б від екранів! А так, на жаль. Одноденка - це не спосіб образити. Я хотіла б помилятись, бо як ніхто інший чекаю на нову "Квітову", чиї матчі буде завжди цікаво дивитись. Дивилась матчі Фернандес в дорослому тенісі до сумнозвісного "ЮСО", її гра мене нічим не зацікавила. Цікавими молодими тенісистками бачила Свьонтек (до виграшу РГ) і Мухову, цікавими у грі. Я більше вірю в поступовий розвиток молодої тенісистки, а не раптовий спалах з подальшою глибокою ямою. Свьонтек в таку яму не звалилась, що приємно радує. Тому, якщо Марта правильно розставить акценти і обуздає характер, я більше вірю в неї, ніж в Радукану чи Фернандес.
    Але я ж нічого в тенісному світі не вирішую))) Хай дівчата грою доводять, що ми всі помиляємось, хто їм заважає?
    Осака для мене десь посередині. Не одноденка, може стати елітою, якщо вирішить свої психологічні проблеми. А може і не стати.
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    captain2009
    captain2009, 18.01.2022 12:13 (изменен)
    0
    udman1111, 18.01.2022 12:01
    Мені цікаво чим молоді дівчата Фернандес і Радукану так образили деяких? Чи це заздрість їх успіхам?
    Якщо під словом "деяких" Ви звертаєтесь до мене, то я Вам відповім. Ніяких образ, чи заздрості абсолютно немає. Якщо гравець спалахує на одному турнирі за рахунок того, що провідні гравці туру травмовані, або не налаштувалися на цього ноунейма належним чином, а потім нічого суттевого не показує, то ніяким іншим словом, ніж вискочка, це назвати не можна. Нічого особистого.
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    vital
    online
    vital, 18.01.2022 11:57
    -1
    Ще одна австралійка була близька до того щоб відправити додому Аріну. Білоруска програла перший сет 5-7, і горіла в 2-му 1-3. Але схоже там усе стає на свої місця.
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    udman1111
    udman1111, 18.01.2022 11:44
    -2
    Elis, 18.01.2022 11:37
    Ніякої несподіванки тут немає: Фернандес, Радукану, Кенін, Андреєску і ко - це метелики-одноденки, які просто скористались своїм шансом у період травм-криз тенісної еліти. Поки не з'являться нові Квітова, Серена і т.д., ми спостерігатимемо за "тенісною лотереєю", коли великий турнір може виграти хто завгодно, хто на той період продемонструє "спалах". До Свьонтек я б ще придивилась. Може, теж одноденка, а може згодом і вийде на пристойний рівень. Поки з "еліти" надійно тримається лише Барті. Ну, хай новоспечені "зірки" спробують посунути її з трону, якщо не надірвуться))
    Як можна порівняти Барті з тією ж Фернандес??? Барті вже зріла тенісистка, 25 років, а Фернандес 19. І Фернандес була сильною і в юніорках і крім фіналу ВШ має титул WTA, але стабільність в 19 років це велика рідкість
    Ссылка
    Александр Науменко
    Александр Науменко, 18.01.2022 12:28
    -3
    Щоб ставити діагноз "вискочка" треба щоб пройшов якийсь час. Про Барті теж казали, вискочка.
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    udman1111
    udman1111, 18.01.2022 12:46
    -4
    І як взагалі можна називати вискочками дівчат яким 19 років і в них тільки тільки починається доросла кар'єра???
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    udman1111
    udman1111, 18.01.2022 12:35 (изменен)
    -4
    captain2009, 18.01.2022 12:13
    Якщо під словом "деяких" Ви звертаєтесь до мене, то я Вам відповім. Ніяких образ, чи заздрості абсолютно немає. Якщо гравець спалахує на одному турнирі за рахунок того, що провідні гравці туру травмовані, або не налаштувалися на цього ноунейма належним чином, а потім нічого суттевого не показує, то ніяким іншим словом, ніж вискочка, це назвати не можна. Нічого особистого.
    Фернандес бувший перший номер юніорок, перемагала на юніорських ВШ. В дорослому тенісі в свої 19 крім фіналу який вам так муляє, хоч вона пройшла далеко не одну сильну тенісистку там, також має перемогу та фінали на турнірах WTA. Це в 19 років. І Ви називаєте її вискочкою. Саме тому я і відреагував.
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    Spectra
    Spectra, 18.01.2022 11:44
    -4
    Elis, 18.01.2022 11:41
    І хто ж така Фернандес? Дозвольте поцікавитись.
    Ага, тоже интересно, я за ней весь ЮСО следил и знаю о чем говорю.
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    udman1111
    udman1111, 18.01.2022 12:01
    -6
    Мені цікаво чим молоді дівчата Фернандес і Радукану так образили деяких? Чи це заздрість їх успіхам?
    Ссылка
    udman1111
    udman1111, 18.01.2022 11:38
    -7
    Spectra, 18.01.2022 11:31
    Никакой сенсаций нет обыкновенная выскочка, которая выигрывала за счёт везение и болельщиков
    Ви хоть поцікавтесь хто така Фернандес, а вже потім коментуйте. Бо так ви більше на "вискочку" схожі.
    Ссылка
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