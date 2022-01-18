Финалистка US Open неожиданно проиграла на старте Australian Open

Канадская теннисистка Лейла Фернандес завершила борьбу в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В матче первого круга финалистка US Open-2021 проиграла Мэддисон Инглис из Австралии, которой организаторы выдали уайлд-кард.
Australian Open. Первый круг
Лейла Фернандес (Канада) – Мэддисон Инглис (Австралия) – 4:6, 2:6
В следующем раунде Инглис сразится против победительницы квалификации Хейли Баптист, которая одолела француженку Каролин Гарсию.
Для Мэддисон это была первая победа в основе мейджоров.
Источник — Sport.ua
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А юніори... Та якби всі талановиті юніори виходили згодом на стабільно хороший рівень в дорослому тенісі, то ми цілими ночами не відлипали б від екранів! А так, на жаль. Одноденка - це не спосіб образити. Я хотіла б помилятись, бо як ніхто інший чекаю на нову "Квітову", чиї матчі буде завжди цікаво дивитись. Дивилась матчі Фернандес в дорослому тенісі до сумнозвісного "ЮСО", її гра мене нічим не зацікавила. Цікавими молодими тенісистками бачила Свьонтек (до виграшу РГ) і Мухову, цікавими у грі. Я більше вірю в поступовий розвиток молодої тенісистки, а не раптовий спалах з подальшою глибокою ямою. Свьонтек в таку яму не звалилась, що приємно радує. Тому, якщо Марта правильно розставить акценти і обуздає характер, я більше вірю в неї, ніж в Радукану чи Фернандес.
Але я ж нічого в тенісному світі не вирішую))) Хай дівчата грою доводять, що ми всі помиляємось, хто їм заважає?
Осака для мене десь посередині. Не одноденка, може стати елітою, якщо вирішить свої психологічні проблеми. А може і не стати.
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