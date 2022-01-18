Марта Костюк – Сара Соррибес-Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии.
В поединке второго раунда украинка встретится с Сарой Соррибес-Тормо из Испании (№35 WTA). Матч состоится первым запуском на 1573 Arena. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Костюк
|Соррибес-Тормо
|1-й круг
|Парри (6-1 7-6) №114 WTA
|Флипкенс (6-4 6-1) №326 WTA
Ранее теннисистки провели два матча, счет равный.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Мартины Тревизан (№111 WTA) или Паулы Бадосы (№6 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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