Элина Свитолина – Армони Тан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии.
В поединке второго раунда украинка встретится с Армони Тан из Франции (№107 WTA). Матч состоится первым запуском на Margaret Court Arena. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Тан
|1-й круг
|Ферро (6-1 7-6) №101 WTA
|Путинцева (6-3 6-3) №43 WTA
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Виктории Азаренко (№25 WTA) или Жиль Тайхманн (№34 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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