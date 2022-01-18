Элина Свитолина – Армони Тан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии.



В поединке второго раунда украинка встретится с Армони Тан из Франции (№107 WTA). Матч состоится первым запуском на Margaret Court Arena. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия Свитолина Тан 1-й круг Ферро (6-1 7-6) №101 WTA Путинцева (6-3 6-3) №43 WTA



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Виктории Азаренко (№25 WTA) или Жиль Тайхманн (№34 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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