Марта КОСТЮК: «Весь прошлый сезон я провела с болью»

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк рассказал о старте на Открытом чемпионате Австралии, а также о том, как она провела межсезонье.



«Для меня это был полезный старт. Я достаточно легко выиграла первый сет, хотя геймы были затяжными, но я чувствовала свое преимущество. Потом я повела 3-1 и как-то... не расслабилась, нет, но отдала сопернице инициативу. Мне показалось, что я уже «добила» её по скорости и Парри сломалась. Но тут я потеряла подачу. Рада, что смогла вернуться и выиграть в двух сетах.



Если бы я выиграла 6-1, 6-2, я не знаю, как бы я играла завтра. А тут я почувствовала эти качели, и теперь мне будет проще играть. Я не очень хорошо чувствовала сегодня подачу, на тренировках я подаю лучше, но тренировка это все-таки тренировка. Должна признаться – весь прошлый сезон я провела с болью, целый год у меня была просто невыносимая боль. Я меняла движение подачи 1,5 года и вот пару месяцев я подаю одним движением. В матче с Кори Гауфф на прошлой неделе меня беспокоило плечо, но не так сильно, как раньше, я практически решила эту проблему. Гауфф, в свою очередь, подавала отлично. Я видела, что в следующем матче против Мэдисон Киз у нее уже были двойные ошибки и уже не такая хороша игра на подаче.



С кем я работала во время межсезонья? Я тренировалась вместе с Андреа Волпини, он один из главных тренеров в академии Рикардо Пьятти, он также тренирует Янника Синнера. В конце прошлого года я искала себе тренера. Мы ни с кем не договорились ни об условиях, ни общение у нас не сложилось. Мне не хотелось бы, чтобы с самого начала были притирки. Так что практически всю предсезонку я провела с Волпини. Он будет со мной периодически ездить на турниры, мы еще составляем график. У него же есть еще работа в академии и с Синнером он ездит. Так что пока все устаканивается», – сказала Марта.