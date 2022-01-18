Эмма Радукану – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану (№18 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии.
В стартовом поединке британка встретится с чемпионкой US Open-2017 Слоан Стивенс (№67 WTA). Матч состоится вторым запуском вечерней сессии на Margaret Court Arena после встречи Музетти – Де Минаур. Ориентировочное время начала поединка – 13:10 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Су Чжэн Чан (№210 WTA) или Данки Ковинич (№98 WTA).
Источник — Sport.ua
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