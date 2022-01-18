Эмма Радукану – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на Открытом чемпионате Австралии по теннису

  • 18.01.2022 13:05
  • 389 просмотров
  • 1 комментарий
Эмма Радукану – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Во вторник чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану (№18 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии.
 
В стартовом поединке британка встретится с чемпионкой US Open-2017 Слоан Стивенс (№67 WTA). Матч состоится вторым запуском вечерней сессии на Margaret Court Arena после встречи Музетти – Де Минаур. Ориентировочное время начала поединка – 13:10 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Су Чжэн Чан (№210 WTA) или Данки Ковинич (№98 WTA).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    donPedro
    online
    donPedro, 18.01.2022 13:07
    0
    Цікаво подивитись
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