Испанский форвард: «Мне нравится стиль игры «Днепра-1»

Испанский форвард Марк Гуаль прокомментировал свой переход в «Днепр-1»:

– Марк, добро пожаловать. Это твой первый зарубежный опыт в карьере. Какие ощущения?

— Да, это действительно впервые, когда я буду играть вне Испании. Считаю, это хороший способ улучшить себя как игрока. Надеюсь, что мне удастся хорошо проявить себя здесь, и мы будем с командой прогрессировать вместе.

Наши страны во многом отличаются, но думаю, в футболе много общего. Мне нравится стиль, в котором играет «Днепр-1», и я вижу, что могу быть полезным команде и тренеру. Итак, новый опыт – хорошо для меня. Поэтому я выбрал «Днепр-1».

– Ты уже разговаривал с главным тренером?

– Да, мы общались, и этот разговор оставил приятные впечатления. У него четкие, понятные идеи – считаю, что это очень важно в футболе. Надеюсь, мы воплотим их в поле. Тренер сказал, что знает, как я играю, и воображает, как меня использовать для прогресса.

— Ты игрок атаки. Способен играть на любой позиции там? Расскажи о себе как об игроке болельщикам.

– Да, я люблю атаковать. Могу сыграть на многих позициях впереди. Думаю, это хорошо для команды. Я из тех игроков, которые любят владеть мячом; могу использовать пространство. Люблю создавать в последней трети и завершать атаки.

— Как насчет предыдущей карьеры? Ты начинал в «Барселоне»?

— Да, я был в «Барселоне», а в 19 лет пошел в «Севилью», во вторую испанскую лигу. Затем играл в этой лиге и за другие команды. Этот дивизион – хорошая возможность улучшить мастерство и прогрессировать. Это вторая лига, но там тяжело играть, и у нее приличный уровень.

— Ты из Барселоны, но определенный период провел в «Реале». Как с этим? Нормально?

— Знаю, это выглядит странно, ведь клубы ожесточенные соперники. Но когда переходил в «Реал», я не смотрел на то, что раньше был в «Барселоне», ведь этот переход был шагом вперед. Это было важно для меня. Пребывание в «Реале» было непродолжительным. Из-за коронавируса соревнования остановили. Но это был очень хороший опыт для меня. Увидел уровень, к которому нужно стремиться.