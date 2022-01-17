Испанский форвард: «Мне нравится стиль игры «Днепра-1»

Марк Гуаль – о переходе в «Днепр-1»

  • 17.01.2022 23:35
  • 709 просмотров
  • 2 комментария
Испанский форвард: «Мне нравится стиль игры «Днепра-1»
© YouTube. Марк Гуаль

Испанский форвард Марк Гуаль прокомментировал свой переход в «Днепр-1»:

– Марк, добро пожаловать. Это твой первый зарубежный опыт в карьере. Какие ощущения?
— Да, это действительно впервые, когда я буду играть вне Испании. Считаю, это хороший способ улучшить себя как игрока. Надеюсь, что мне удастся хорошо проявить себя здесь, и мы будем с командой прогрессировать вместе.

Наши страны во многом отличаются, но думаю, в футболе много общего. Мне нравится стиль, в котором играет «Днепр-1», и я вижу, что могу быть полезным команде и тренеру. Итак, новый опыт – хорошо для меня. Поэтому я выбрал «Днепр-1».

– Ты уже разговаривал с главным тренером?
– Да, мы общались, и этот разговор оставил приятные впечатления. У него четкие, понятные идеи – считаю, что это очень важно в футболе. Надеюсь, мы воплотим их в поле. Тренер сказал, что знает, как я играю, и воображает, как меня использовать для прогресса.

— Ты игрок атаки. Способен играть на любой позиции там? Расскажи о себе как об игроке болельщикам.
– Да, я люблю атаковать. Могу сыграть на многих позициях впереди. Думаю, это хорошо для команды. Я из тех игроков, которые любят владеть мячом; могу использовать пространство. Люблю создавать в последней трети и завершать атаки.

— Как насчет предыдущей карьеры? Ты начинал в «Барселоне»?
— Да, я был в «Барселоне», а в 19 лет пошел в «Севилью», во вторую испанскую лигу. Затем играл в этой лиге и за другие команды. Этот дивизион – хорошая возможность улучшить мастерство и прогрессировать. Это вторая лига, но там тяжело играть, и у нее приличный уровень.

— Ты из Барселоны, но определенный период провел в «Реале». Как с этим? Нормально?
— Знаю, это выглядит странно, ведь клубы ожесточенные соперники. Но когда переходил в «Реал», я не смотрел на то, что раньше был в «Барселоне», ведь этот переход был шагом вперед. Это было важно для меня. Пребывание в «Реале» было непродолжительным. Из-за коронавируса соревнования остановили. Но это был очень хороший опыт для меня. Увидел уровень, к которому нужно стремиться.

Источник — СК Днепр-1

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alex13
    alex13, 17.01.2022 23:39
    +5
    Дай Бог, будет полезен!
    Ссылка
    adidas77
    online
    adidas77, 17.01.2022 23:47
    +3
    Пожелаем ему удачи в Днепре!
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