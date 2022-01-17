Australian Open. Две первые ракетки США проиграли стартовые матчи

Первые ракетки США София Кенин (№13 WTA) и Кори Гауфф (№16 WTA) завершили борьбу в первом раунде одиночной сетки Открытого чемпионата Австралии.



Кенин ожидаемо проиграла своей соотечественнице Мэдисон Киз (6:7, 5:7), которая снова на подъеме. А вот Гауфф совершенно неожиданно в статусе фаворитки проиграла китаянке Ван Цян (4:6, 2:6), которая провалила прошлый сезон и даже вылетела из первой сотни.

Для нас вылет Гауфф важен тем, что после Australian Open в рейтинге WTA она снова окажется ниже Элины Свитолиной, которую обошла на этой неделе.



Отметим ,что в первый игровой день американские теннисистки Джессика Пегула и Мэдисон Бренгл выбили украинок Ангелину Калинину и Даяну Ястремскую.