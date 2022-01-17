Australian Open. Две первые ракетки США проиграли стартовые матчи

София Кенин и Кори Гауфф досрочно завершили борьбу в одиночной сетке

  • 17.01.2022 15:59
  • 1323 просмотра
  • 1 комментарий
Australian Open. Две первые ракетки США проиграли стартовые матчи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз и София Кенин

Первые ракетки США София Кенин (№13 WTA) и Кори Гауфф (№16 WTA) завершили борьбу в первом раунде одиночной сетки Открытого чемпионата Австралии.
 
Кенин ожидаемо проиграла своей соотечественнице Мэдисон Киз (6:7, 5:7), которая снова на подъеме. А вот Гауфф совершенно неожиданно в статусе фаворитки проиграла китаянке Ван Цян (4:6, 2:6), которая провалила прошлый сезон и даже вылетела из первой сотни.

Для нас вылет Гауфф важен тем, что после Australian Open в рейтинге WTA она снова окажется ниже Элины Свитолиной, которую обошла на этой неделе.
 
Отметим ,что в первый игровой день американские теннисистки Джессика Пегула и Мэдисон Бренгл выбили украинок Ангелину Калинину и Даяну Ястремскую.

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 17.01.2022 16:22
    0
    Могла и третья ракетка вылетит, ничего фарт ещё будет на стороне наших девочек!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности