10-я ракетка мира снялась с Australian Open

Тунисская теннисистка Онс Жабер (№10 WTA) снялась с Australian Open. 27-летняя спортсменка, которая была 9-й сеянной на турнире, должна была сыграть в первом круге против испанки Нурии Паррисас Диас.
Ранее Жабер снялась во время четвертьфинала турнира WTA в Сиднее. У теннисистки проблемы со спиной.
Вместо Жабер участие в Australian Open примет лаки-лузер Ирина Бара из Румынии.
Ранее украинка Даяна Ястремская не доиграла свой матч первого круга Australian Open.
Источник — Australian Open
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