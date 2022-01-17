10-я ракетка мира снялась с Australian Open

Онс Жабер пропустит первый турнир Большого шлема в сезоне

  • 17.01.2022 07:55
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  • 1 комментарий
10-я ракетка мира снялась с Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тунисская теннисистка Онс Жабер (№10 WTA) снялась с Australian Open. 27-летняя спортсменка, которая была 9-й сеянной на турнире, должна была сыграть в первом круге против испанки Нурии Паррисас Диас.

Ранее Жабер снялась во время четвертьфинала турнира WTA в Сиднее. У теннисистки проблемы со спиной.

Вместо Жабер участие в Australian Open примет лаки-лузер Ирина Бара из Румынии.

Ранее украинка Даяна Ястремская не доиграла свой матч первого круга Australian Open.

Источник — Australian Open

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 17.01.2022 07:56 (изменен)
    0
    Самая техничная теннисистка мира, но часто беспокоит травмы и за чего она не сможет раскрыть полностью свой потенциал!
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