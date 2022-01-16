Шевченко решил сделать паузу. Стало известно, кто возглавит сборную Польши

Украинский специалист Андрей Шевченко принял решение сделать паузу и повременить с определением своего нового места работы.

Переговоры Шевченко с Польским футбольным союзом по поводу работы главным тренером сборной Польши не завершились результативно.

Как информирует журналист-инсайдер Николо Скира в соцсети Twitter, сборную Польши скорее всего возглавит местный специалист Адам Навалка.

Утром 15 января Шевченко был уволен с поста главного тренера итальянского «Дженоа». Президент Польской футбольной ассоциации Цезари Кулеша предложил Андрею должность главного тренера сборной Польши.

В марте состоится плей-офф, в котором польская сборная поборется за выход на чемпионат мира 2022. В полуфинале плей-офф Польша сыграет на выезде против России, а победитель пары затем встретится с Швецией или Чехией.