Шевченко решил сделать паузу. Стало известно, кто возглавит сборную Польши

Главным тренером бело-красной сборной станет скорее всего, Адам Навалка

  • 16.01.2022 22:30
  • 2247 просмотров
  • 6 комментариев
Шевченко решил сделать паузу. Стало известно, кто возглавит сборную Польши
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский специалист Андрей Шевченко принял решение сделать паузу и повременить с определением своего нового места работы.

Переговоры Шевченко с Польским футбольным союзом по поводу работы главным тренером сборной Польши не завершились результативно.

Как информирует журналист-инсайдер Николо Скира в соцсети Twitter, сборную Польши скорее всего возглавит местный специалист Адам Навалка.

Утром 15 января Шевченко был уволен с поста главного тренера итальянского «Дженоа». Президент Польской футбольной ассоциации Цезари Кулеша предложил Андрею должность главного тренера сборной Польши.

В марте состоится плей-офф, в котором польская сборная поборется за выход на чемпионат мира 2022. В полуфинале плей-офф Польша сыграет на выезде против России, а победитель пары затем встретится с Швецией или Чехией.

Источник — Twitter

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    etorfine
    etorfine, 16.01.2022 22:51
    +7
    LomUs17, 16.01.2022 22:47
    Самое правильное решение Шевы. Чего гнать лошадей и куда? А в конце сезона видно будет. Удачи, Легенда!
    Точно, спешить не надо, столько вариантов летом будет, минай, ингулец, фека львив, всё по уровню "тренера"
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    Lion
    Lion, 16.01.2022 23:08
    +1
    Прям таки решил взять паузу, никто не берет, и он решил.....
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    grifon.
    online
    grifon., 16.01.2022 23:11
    0
    а ну бігом тяфкни, з твоїх колишніх гравців шахти, хто норм тренер?
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    Lev4455
    Lev4455, 16.01.2022 22:58
    -3
    Його вже чекають в ОП (офісі преза). На днях отримав запрошення.
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    umnuy2
    umnuy2, 16.01.2022 22:54
    -4
    мог бы на чм поехать
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    LomUs17
    LomUs17, 16.01.2022 22:47 (изменен)
    -5
    Самое правильное решение Шевы. Чего гнать лошадей и куда? А в конце сезона видно будет. Удачи, Легенда!
    Ссылка
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