16 января в 20:30 в финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет против клуба «Атлетик» Бильбао. Турнир четырех команд проходит в Саудовской Аравии.
Телетрансляцию матча можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Реал Мадрид – Атлетик Бильбао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд.
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @AthleticClub! @UnicajaBanco | #Supercopa pic.twitter.com/03yttXrkJT— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 16, 2022
ALINEACIÓN I El once del Athletic que buscará la gloria en la final de la Supercopa ante el @realmadrid #GeuriaDa 🏆 #AthleticRealMadrid pic.twitter.com/8tlZfim4jB— Athletic Club (@AthleticClub) January 16, 2022
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
Источник — Sport.ua
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