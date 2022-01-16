Стало известно, кто вместо Джоковича сыграет на Australian Open

Сербский теннисист покидает Австралию

  • 16.01.2022 11:11
  • 933 просмотра
  • 1 комментарий
Стало известно, кто вместо Джоковича сыграет на Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сальваторе Карузо

Сербский теннисист Новак Джокович в ближайшее время покинет Австралию после решения 

Федеральный суд Австрлии 16 января отклонил апелляцию серба Новака Джоковича по делу о лишении визы на въезд в Австралию.

Таким образом, серб не сможет сыграть на Australian Open. Вместо первой ракетки мира в турнире примет участие итальянец Сальваторе Карузо, который проиграл японцу Таро Даниэлю в финале квалификационного турнира (4:6, 3:6).

Карузо занимает 150-е место в рейтинге АТР.

Ранее сообщалось, что Джоковичу могут на три года запретить въезд в Австралию.

Источник — The Age

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    online
    Spectra, 16.01.2022 11:15
    +4
    Монфис это твой шанс, когда в следующий рад будет такая возможность дойти до 1/4!
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