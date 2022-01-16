Стало известно, кто вместо Джоковича сыграет на Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович в ближайшее время покинет Австралию после решения

Федеральный суд Австрлии 16 января отклонил апелляцию серба Новака Джоковича по делу о лишении визы на въезд в Австралию.

Таким образом, серб не сможет сыграть на Australian Open. Вместо первой ракетки мира в турнире примет участие итальянец Сальваторе Карузо, который проиграл японцу Таро Даниэлю в финале квалификационного турнира (4:6, 3:6).

Карузо занимает 150-е место в рейтинге АТР.

Ранее сообщалось, что Джоковичу могут на три года запретить въезд в Австралию.