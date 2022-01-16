Стало известно, кто вместо Джоковича сыграет на Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович в ближайшее время покинет Австралию после решения
Федеральный суд Австрлии 16 января отклонил апелляцию серба Новака Джоковича по делу о лишении визы на въезд в Австралию.
Таким образом, серб не сможет сыграть на Australian Open. Вместо первой ракетки мира в турнире примет участие итальянец Сальваторе Карузо, который проиграл японцу Таро Даниэлю в финале квалификационного турнира (4:6, 3:6).
Карузо занимает 150-е место в рейтинге АТР.
Ранее сообщалось, что Джоковичу могут на три года запретить въезд в Австралию.
Источник — The Age
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