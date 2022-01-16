Джоковичу могут на три года запретить въезд в Австралию

Сербский теннисист Новак Джокович в ближайшее время покинет Австралию после решения Федерального суда о своей депортации.

16 января теннисист проиграл апелляцию и не сможет выступить на Australian Open.

Депортация гражданина из Австралии обычно влечет за собой запрет на въезд в страну на три года.

Изначально визу Джоковича отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после прилета спортсмена в Австралию. Его апелляция была удовлетворена, но позднее визу отозвали во второй раз.