Джоковичу могут на три года запретить въезд в Австралию

Серб пропустит не один Australian Open

  • 16.01.2022 10:28
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Джоковичу могут на три года запретить въезд в Австралию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сербский теннисист Новак Джокович в ближайшее время покинет Австралию после решения Федерального суда о своей депортации.

16 января теннисист проиграл апелляцию и не сможет выступить на Australian Open.

Депортация гражданина из Австралии обычно влечет за собой запрет на въезд в страну на три года.

Изначально визу Джоковича отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после прилета спортсмена в Австралию. Его апелляция была удовлетворена, но позднее визу отозвали во второй раз.

Источник — AP News

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