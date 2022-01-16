Реал – Атлетик. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на финальный матч Суперкубка Испании «Реал» – «Атлетик».

«Проходящий в Саудовской Аравии Суперкубок Испании привлекает внимание любителей футбола во всем мире, так как это соревнование квартета элитных команд.

Несколько дней назад мы наслаждались матчем «Реала» и «Барселоны». «Королевский клуб» победил 3:2 и вышел в финал. Но каталонская команда с новым тренером Хави выглядела очень прилично! У «Барсы» и «Реала» прогрессируют молодые звезды! Я выделю Винисиуса и Фати. С приходом Хави «Барсой» выбран стратегический вектор доверия своим молодым талантам при поддержке опытных исполнителей. Опытные – это Тер Стеген, Дани Алвес, Пике, Альба, Умтити, Бускетс, Депай, Люк Де Йонг и Фрэнки Де Йонг, Дембеле. Молодые – это Гави, Фати, Педри, Нико, Эрик Гарсия, Ферран Торрес, Араухо. У «Барсы» шикарное сочетание опытных и молодых игроков. В ближайшие годы я вижу сильную, современную «Барсу», которая будет бороться за все титулы. Я специально уделил внимание «Барселоне», в связи с их кардинальной перезагрузкой. По «Реалу» и без моей аналитики вы назовете всех лидеров команды. «Сливочные» лидируют в Примере, всего лишь дважды уступив. Они больше всех забили – 45 мячей. Также мадридцы мало пропускают. Конкурировать за чемпионство с «Реалом» может лишь «Севилья».

«Атлетик» делит 9-10 место с «Валенсией». Баски очень мало забивают, но и мало пропускают (20:17). Кстати, год назад «Атлетик» в финале Суперкубка победил «Барселону» со счетом 3:2! Баски хотят повторить успех. «Атлетик» в полуфинале в волевом стиле обыграл «матрасников» Симеоне (2:1). У басков команда с фантастическим характером. Пропустив гол от Феликса наставник басков Марселино произвел четыре замены и перевернул игру в свою пользу. А решающий гол забил молодой талант «Атлетика» Нико Уильямс, брат Иньяки Уильямса. Команда «Атлетика» организованна и дисциплинированна. Они быстро переходят из одной фазы игры в другую. Это очень неудобно для солидного и размеренного «Реала». «Атлетик» не претендует на владение мячом, но наносит ударов по воротам не меньше, чем их соперники. Это свидетельствует об их вертикальности игры и скорости доставки мяча в ударные зоны.

Встречаются разностилевые команды, поэтому очень интересно будет наблюдать за их игрой. Обе команды мало пропускают, но «Реал» забивает больше двух мячей за игру. На мой взгляд, у «королевского клуба» немного выше шансы на победу. Хотя, с другой стороны, это финал Суперкубка и здесь возможны любые неожиданности. Наслаждайтесь финалом!», - сказал Грозный.

Матч «Реал» – «Атлетик» состоится 16-го января. Начало встречи в 20:30.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.