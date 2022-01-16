Старая Синьора догнала Аталанту. Ювентус дома переиграл Удинезе

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Ювентус» победил «Удинезе» (2:0)
Голы у туринцев забивали Пауло Дибала и Уэстон Маккенни. «Юве» набрал 41 очко и догнал Аталанту в турнирной таблице (дележ 4–5 мест).
В других матчах дня «Сампдория» уступила «Торино» (1:2), а «Лацио» победил «Салернитану» (3:0). У лациале дубль сделал Чиро Иммобиле. Также отличился Мануэль Лаццари.
Серия А. 22-й тур
Ювентус – Удинезе – 2:0
Голы: Дибала, 19, Маккенни, 79.
Ювентус: Щенсны, де Лигт, Пеллегрини (Де Шильо, 57), Ругани, Артур (Локателли, 46), Маккенни, Бентанкур (Рабьо, 82), Дибала, Куадрадо, Кин (Мората, 64), Кулушевски (Бернардески, 46).
Удинезе: Паделли, Перес, Зегелар, Удогие, Найтинк, Соппи (Яяло, 81), Арслан (Самарджич, 85), Макенго, Уоллас (Саксесс, 81), Бету, Делофеу (Пуссетто, 66).
Предупреждения: Артур 23 – Соппи 34, Зегелар 77.
Судья: Джуа.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Дибала, 19 мин.
ГОЛ! 2:0. Маккенни, 79 мин.
Салернитана – Лацио – 0:3
Голы: Иммобиле, 7, 10, Лаццари, 66.
Сампдория – Торино – 1:2
Голы: Капуто, 18 – Синго, 27, Прат, 67.
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Деннис Прат (Торино).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Синго (Торино).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Франческо Капуто (Сампдория).
Источник — Sport.ua
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