22-й тур
Сампдория
1 : 2
Торино
15.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Старая Синьора догнала Аталанту. Ювентус дома переиграл Удинезе

«Сампдория» уступила «Торино», а «Лацио» победил «Салернитану»

  • 16.01.2022 00:23
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Старая Синьора догнала Аталанту. Ювентус дома переиграл Удинезе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уэстон Маккенни

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Ювентус» победил «Удинезе» (2:0)

Голы у туринцев забивали Пауло Дибала и Уэстон Маккенни. «Юве» набрал 41 очко и догнал Аталанту в турнирной таблице (дележ 4–5 мест).

В других матчах дня «Сампдория» уступила «Торино» (1:2), а «Лацио» победил «Салернитану» (3:0). У лациале дубль сделал Чиро Иммобиле. Также отличился Мануэль Лаццари.

Серия А. 22-й тур

Ювентус – Удинезе – 2:0

Голы: Дибала, 19, Маккенни, 79.

Ювентус: Щенсны, де Лигт, Пеллегрини (Де Шильо, 57), Ругани, Артур (Локателли, 46), Маккенни, Бентанкур (Рабьо, 82), Дибала, Куадрадо, Кин (Мората, 64), Кулушевски (Бернардески, 46).

Удинезе: Паделли, Перес, Зегелар, Удогие, Найтинк, Соппи (Яяло, 81), Арслан (Самарджич, 85), Макенго, Уоллас (Саксесс, 81), Бету, Делофеу (Пуссетто, 66).

Предупреждения: Артур 23 – Соппи 34, Зегелар 77.

Судья: Джуа.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Дибала, 19 мин.

ГОЛ! 2:0. Маккенни, 79 мин.

Салернитана – Лацио – 0:3

Голы: Иммобиле, 7, 10, Лаццари, 66.

Сампдория – Торино – 1:2

Голы: Капуто, 18 – Синго, 27, Прат, 67.

События матча
67' ГОЛ ! Мяч забил Деннис Прат (Торино).
27' ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Синго (Торино).
18' ГОЛ ! Мяч забил Франческо Капуто (Сампдория).

Источник — Sport.ua

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