В Минае объяснили отсутствие Селезнева техническим моментом

Евгений Селезнев пропустил первую тренировку «Миная» в новом году. По информации UA-Football, форвард не успел вовремя вернуться из отпуска, который он проводил за пределами Ужгорода. В клубе объяснили отсутствие Селезнева техническим моментом и заверили, что в ближайшее время он приступит к работе вместе со всеми.

В «Минае» Евгений Селезнев выступает с лета 2021 года. За это время 36-летний нападающий сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее Владимир Шаран рассказал о том, что решил дать Селезневу шанс.