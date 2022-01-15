В Минае объяснили отсутствие Селезнева техническим моментом

Опытный форвард пропустил первое занятие под руководством Владимира Шарана

  • 15.01.2022 23:18
  • 583 просмотра
  • 2 комментария
В Минае объяснили отсутствие Селезнева техническим моментом
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Евгений Селезнев пропустил первую тренировку «Миная» в новом году. По информации UA-Football, форвард не успел вовремя вернуться из отпуска, который он проводил за пределами Ужгорода. В клубе объяснили отсутствие Селезнева техническим моментом и заверили, что в ближайшее время он приступит к работе вместе со всеми.

В «Минае» Евгений Селезнев выступает с лета 2021 года. За это время 36-летний нападающий сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее Владимир Шаран рассказал о том, что решил дать Селезневу шанс.

Источник — UA-Football

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Вася Чіпа
    Вася Чіпа, 15.01.2022 23:43
    +3
    Цар показав Шарану хто там головний.
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    yurchik553
    yurchik553, 16.01.2022 00:06
    +1
    Цікаво яким моментом, вчасно протверезіти не зумів
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