Владимир ШАРАН: «Решил дать Селезневу шанс. Таких игроков у меня не было»

Тренер не отказывается от опытного нападающего

  • 15.01.2022 20:51
  • 1140 просмотров
  • 5 комментариев
Владимир ШАРАН: «Решил дать Селезневу шанс. Таких игроков у меня не было»
© fcminaj.com

Новый тренер «Миная» Владимир Шаран не готов отказаться от услуг опытного форварда Евгения Селезнева, но надеется, что игрок будет думать не только о том, как побить рекорд по голам в чемпионатах Украины.

«У меня, правда, таких футболистов в тренерской карьере еще не было. Зато есть большой опыт работы в футболе в целом. А насчет Селезнева, то совместная работа с ним может стать новым опытом».

«Да, в телефонном режиме. Он 15 января приедет в Ужгород, и мы с ним поговорим уже вживую. До этого лично не были знакомы, но я надеюсь, что Евгений - парень серьезный. Я решил дать ему шанс».

«И как раз на эту тему я хотел бы с Селезневым поговорить. Если он все время будет думать об этом рекорде, то он его не побьет. Считаю, что в первую очередь Евгению необходимо все свои мысли сосредоточить на решении поставленной перед «Минаем» задачи, а не на личных достижениях. А если добросовестно работать на команду, то рекорды сами придут», - считает Шаран.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 15.01.2022 21:19
    +1
    До 15 числа хоть праздники выветрятся у него?
    Ссылка
    terhoha
    online
    terhoha, 15.01.2022 21:18
    +1
    Шаран гони в три шиї заробітчанина - алкаша.
    Ссылка
    Ретро Футбол
    online
    Ретро Футбол, 15.01.2022 21:14
    +1
    Зря. За поребрик кормильца
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 15.01.2022 20:58
    +1
    Селя - діамант Минаю.
    Х/ф "Бриллиантовая рука": "Береги руку, Сеня"
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    andre_lui
    andre_lui, 15.01.2022 21:05
    -1
    Все правильно Шаран говорит! Селезнев как стал о рекорде говорить так забил ад один, вроде, гол и еще на футбол забил
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