Владимир ШАРАН: «Решил дать Селезневу шанс. Таких игроков у меня не было»

Новый тренер «Миная» Владимир Шаран не готов отказаться от услуг опытного форварда Евгения Селезнева, но надеется, что игрок будет думать не только о том, как побить рекорд по голам в чемпионатах Украины.

«У меня, правда, таких футболистов в тренерской карьере еще не было. Зато есть большой опыт работы в футболе в целом. А насчет Селезнева, то совместная работа с ним может стать новым опытом».

«Да, в телефонном режиме. Он 15 января приедет в Ужгород, и мы с ним поговорим уже вживую. До этого лично не были знакомы, но я надеюсь, что Евгений - парень серьезный. Я решил дать ему шанс».

«И как раз на эту тему я хотел бы с Селезневым поговорить. Если он все время будет думать об этом рекорде, то он его не побьет. Считаю, что в первую очередь Евгению необходимо все свои мысли сосредоточить на решении поставленной перед «Минаем» задачи, а не на личных достижениях. А если добросовестно работать на команду, то рекорды сами придут», - считает Шаран.