Стаховский рассказал об употреблении алкоголя во время Кубка Дэвиса

Интересные истории от украинского теннисиста

  • 15.01.2022 16:32
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  • 2 комментария
Стаховский рассказал об употреблении алкоголя во время Кубка Дэвиса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сергей Стаховский, который недавно завершил карьеру, в большом интервью рассказал об употреблении алкоголя во время матчей Кубка Дэвиса:

«Дальше последовал матч с Нигерией. Но о нем нужно не меня спрашивать, а Владимира Богданова. С ним мы летели вместе из США. Будучи очень профессиональным человеком, он купил литровую бутылку водки в аэропорту на пересадке. Помню, я еще с удивлением посмотрел на него: зачем это? Потом все стало ясно. Мы приехали в пятизвездочный отель в Лагосе, ну те пять звезд, по украинским меркам едва на две потянут. Там в номерах от влажности на метр от пола была плесень... Безумная влажность, ужасно жарко. Богданов говорит: я не заставляю вас упиваться водкой, но хочу, чтобы каждый вечер вы выпивали по маленькой рюмке с целью дезинфекции, потому что я, например, не знаю, что здесь с гигиеной, возможно, и с продуктами. Здесь все для нас необычно, потому хотя бы 15-20 г перед сном. В нашей команде было только три человека, которые не пили: Орест Терещук, Сергей Бубка и наш тогдашний врач. И вот все они трое позже заболели, даже в больницы попали. А те, кто придерживался рекомендаций Владимира Викторовича, как-то выдержали. Богданов знал, что делать! А что касается самого матча... Ситуация там была сложная, специфическая, как вели себя болельщики – отдельная история. Когда Богданов хотел задокументировать это и взялся за фотоаппарат, нашу машину забросали камнями. Мы едва унесли ноги… Другой менталитет, другая страна, другое все… Но первая матчевая победа с моим участием – 5:0.

– Поражение снова вывело Украину из Первой группы. В 2012-м вы, в общем-то, без проблем, прошли отбор Второй группы. Обыграли Монако и Кипр со счетом – 5:0, только против Латвии началась борьба – 3:2. На третий день, после 2:1 в нашу пользу, ты проиграл Эрнесту Гулбису…
– На выезде. Мы играли в Лиепае, кажется. Надо понимать, что Латвия – страна спортивная с очень горячими болельщиками. Вот только фанаты там специфичны, воспитаны в основном на баскетболе и хоккее. Именно такие собрались на трибунах. Так что давление на нас было приличным. В первый день я как-то легко, даже не ожидал, выиграл у Андиса Юшки, во второй – мы с Бубкой долго мучились в паре, уступали 1:2, но, Слава Богу, выиграли. В воскресенье я проиграл Гулбису. Он такой парень непредсказуемый, может сыграть на невероятном уровне. У нас с ним много матчей было, не меньше десяти. Он чаще всего выигрывал, как правило, все в борьбе проходило, но здесь он очень сильно отыграл. Счет стал – 2:2, и – решающая встреча Марченко с Юшкой. У Ильи такой стиль: он ничего не отдает, но и забирает чужое не слишком активно. Борется, ломает игру соперника. Как правило, все это достаточно долго происходит. А я после своего поражения от Гулбиса не в лучшем настроении, конечно. Очень переживаю за итоговый результат. Выйдя из раздевалки на корт, Илья как раз брейк сделал, и понимаю, что психологически не могу смотреть игру. Поднимаюсь вверх, где было помещение для нашей Федерации. Там сидит Сергей Лашкул. Смотри на меня, а я весь напряжен, весь на нервах, и говорит: не напрягайся, расслабься. А мы привезли в качестве сувениров какие-то подарочные наборы с комплектом маленьких водочных бутылок. Сергей одну открывает и протягивает мне бутылочку: выпей мед. Я выпил и меня расслабило, отпустило. Еще что-то съел. Чувствую, нормально, готов идти болеть кортом. Спускаюсь вниз так спокойно, сажусь рядом с нашими говорю: Илья, давай, все нормально… Почти после каждого удара что-то кричу, подбадриваю… И я вижу, что на меня смотрят Бубка и Молчанов: ты что, выпил? А я – нет, вы что! Они: давай рассказывай! Нам тоже принеси, думаешь, мы железные так просто сидеть здесь, когда нервы, как канаты. Я поднимаюсь, беру бутылки с водой, выливаю и заливаю каждому грамм по 50 и приношу. Они выпили и тоже так бодренько начали Илью поддерживать. Тут капитан возвращается, уже Миша Филима им стал: вы что, выпили? Я хоть что-нибудь поел. А ребята были голодны, на стрессе, утром ничего не ели и захмелели от этой мелочи. Но мне, кажется, вот это наше бесшабашное поведение помогло Илье. Половину первого и всего второго сет мы очень активно его поддерживали. И он победил Юшку в трех сетах. Это было весело. Потом я уехал в Петербург, ранним утром в понедельник. И там проиграл во втором круге Фабио Фоньини. Вообще, эмоционально Кубок Дэвиса меня настолько опустошал, что после него я не мог играть, Илью наоборот мотивировал».

Источник — Федерация тенниса Украины

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 15.01.2022 17:01
    +3
    maverik, 15.01.2022 16:55
    О Стаховском стали гораздо больше писать после того как он завершил свою бесславную карьеру...
    сходи как ти нахер реально
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    maverik
    maverik, 15.01.2022 16:55
    -4
    О Стаховском стали гораздо больше писать после того как он завершил свою бесславную карьеру...
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