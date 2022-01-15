Бадоса выиграла турнир в Сиднее, Киз – в Аделаиде

Состоялись финальные матчи на турнирах WTA 500 в Сиднее и WTA 250 в Аделаиде.



На более крупных соревнованиях испанка Паула Бадоса на тай-брейке третьего сета переиграла чешку Барбору Крейчикову. В новой редакции мирового рейтинга Бадоса установит личный рекорд, поднявшись на шестую строчку.



В Аделаиде американка Мэдисон Киз легко разобралась со своей соотечественницей Элисон Риск.



Сидней. Финал

Паула Бадоса (Испания) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:3, 4:6, 7:6(4)

Аделаида. Финал

Мэдисон Киз (США) – Элисон Риск (США) – 6:1, 6:2