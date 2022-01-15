Бадоса выиграла турнир в Сиднее, Киз – в Аделаиде

Состоялись финальные матчи на турнирах WTA 500 в Сиднее и WTA 250 в Аделаиде.
На более крупных соревнованиях испанка Паула Бадоса на тай-брейке третьего сета переиграла чешку Барбору Крейчикову. В новой редакции мирового рейтинга Бадоса установит личный рекорд, поднявшись на шестую строчку.
В Аделаиде американка Мэдисон Киз легко разобралась со своей соотечественницей Элисон Риск.
Сидней. Финал
Паула Бадоса (Испания) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:3, 4:6, 7:6(4)
Аделаида. Финал
Мэдисон Киз (США) – Элисон Риск (США) – 6:1, 6:2
Источник — Sport.ua
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