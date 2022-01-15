15 января в 14:30 проходит матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» принимает «Челси».
Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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