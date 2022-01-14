Аслан Карацев – Энди Маррей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу состоится финал на турнире ATP 250 в Сиднее.



В матче за титул сразятся экс-лидер мирового рейтинга Энди Маррей (№135 ATP) и Аслан Карацев из России (№20 ATP). Время начала поединка – 10:00 по Киеву.



Ранее теннисисты между собой не играли.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча