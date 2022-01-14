Леся ЦУРЕНКО: «Джокович далеко не мой любимый игрок»

Украинская теннисистка – о ситуации вокруг Новака Джоковича

  • 14.01.2022 16:42
  • 723 просмотра
  • 3 комментария
Леся ЦУРЕНКО: «Джокович далеко не мой любимый игрок»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала ситуацию вокруг отмены австралийской визы Новака Джоковича:

«Я не особо слежу, если честно, думаю, что уже когда на 100% будет исход ситуации, тогда я уже буду точно знать, как все обстоит. А пока я не знаю никаких подробностей. Пока неясно, в какую сторону эта ситуация разрешится, любой исход мне будет понятен.

Конечно, с одной стороны, наблюдать за игрой Джоковича это всегда удовольствие. Хотя он далеко не мой самый любимый игрок, тем не менее, я понимаю, что для большого количества людей он очень смотрибелен. Но, насколько я вижу, здесь все, правительство очень жестко относятся к ковидным правилам и не желает делать особых исключений».

Напомним, Цуренко в первом раунде Australian Open-2022 сыграет с Эшли Барти.

Источник — Большой теннис Украины

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ya_3
    ya_3, 14.01.2022 17:34
    0
    alex55, 14.01.2022 17:25
    Леся ЦУРЕНКО: «Джокович далеко не мой любимый игрок»
    А у кого ты любимый игрок?
    И кто вообще давал тебе слово обсуждать теннисиста,который добился в жизни всего, в отличие от тебя.
    А себе ты такой вопрос не хочешь задать, гуру пи3добольства?
    Ссылка
    alex55
    online
    alex55, 14.01.2022 17:25
    -2
    Леся ЦУРЕНКО: «Джокович далеко не мой любимый игрок»
    А у кого ты любимый игрок?
    И кто вообще давал тебе слово обсуждать теннисиста,который добился в жизни всего, в отличие от тебя.
    Ссылка
    vittroy
    vittroy, 14.01.2022 16:48
    -5
    . Хоча він далеко не мій улюблений гравець, .........на скільки далеко? Хай назве свою п’ятірку улюблених гравців....Мені аж цікаво стало....
    Мабуть негр якийсь улюблений....взагалі не здивуюсь....це тепер модно
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