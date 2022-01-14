Леся ЦУРЕНКО: «Джокович далеко не мой любимый игрок»

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала ситуацию вокруг отмены австралийской визы Новака Джоковича:

«Я не особо слежу, если честно, думаю, что уже когда на 100% будет исход ситуации, тогда я уже буду точно знать, как все обстоит. А пока я не знаю никаких подробностей. Пока неясно, в какую сторону эта ситуация разрешится, любой исход мне будет понятен.

Конечно, с одной стороны, наблюдать за игрой Джоковича это всегда удовольствие. Хотя он далеко не мой самый любимый игрок, тем не менее, я понимаю, что для большого количества людей он очень смотрибелен. Но, насколько я вижу, здесь все, правительство очень жестко относятся к ковидным правилам и не желает делать особых исключений».

Напомним, Цуренко в первом раунде Australian Open-2022 сыграет с Эшли Барти.