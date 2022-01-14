ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа отпустила защитника в Торино

«Дженоа» отпустила в «Торино» левого защитника Мохаммеда Фареса. Он выступал за «Грифонов» на правах аренды из «Лацио».
«Дженоа» согласилась досрочно расторгнуть арендное соглашение Фареса после того, как арендовала у «Ромы» Риккардо Калафиори.
В нынешнем сезоне на счету 25-летнего Фареса 2 гола и 1 гол в 9 матчах Серии А за «Дженоа».
Источник — ФК Торино
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