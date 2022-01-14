ОФИЦИАЛЬНО: Дженоа подписала защитника Ромы

Риккардо Калафьори будет защищать цвета новой команды на правах аренды

  • 14.01.2022 14:39
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ОФИЦИАЛЬНО: Дженоа подписала защитника Ромы
© Getty Images/Global Images Ukraine

19-летний левый защитник римской «Ромы» Риккардо Калафьори перешел в «Дженоа» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Калафьори будет выступать под №16.

Риккардо — воспитанник «Ромы». В текущем сезоне футболист провел за римский клуб 9 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.

Контракт игрока с «Ромой» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость Калафьори составляет €4 миллиона.

В активе Риккардо 2 матча за сборную Италии U-21.

Источник — ФК Дженоа

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