ОФИЦИАЛЬНО: Дженоа подписала защитника Ромы

19-летний левый защитник римской «Ромы» Риккардо Калафьори перешел в «Дженоа» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Калафьори будет выступать под №16.

Риккардо — воспитанник «Ромы». В текущем сезоне футболист провел за римский клуб 9 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.

Контракт игрока с «Ромой» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость Калафьори составляет €4 миллиона.

В активе Риккардо 2 матча за сборную Италии U-21.