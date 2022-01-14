Андрей ШЕВЧЕНКО: «Рад вернуться на Сан-Сиро, спасибо болельщикам Милана»

«Дженоа» уступил «Милану» (1:3) в Кубке Италии. Украинский наставник «Дженоа» Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков миланского клуба.

Местные ультрас приветствовали Шевченко на «Сан-Сиро» баннерами и кричалками.

Перед игрой сообщалось, что украинца уволят из «Дженоа» после этого матча.

«Всегда рад вернуться сюда, на «Сан-Сиро», прием был фантастическим, и я благодарю болельщиков «Милана». Также хочу поблагодарить болельщиков «Дженоа», которые приехали сюда, чтобы поддержать команду», — сказал Шевченко.

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