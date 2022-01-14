Андрей ШЕВЧЕНКО: «Рад вернуться на Сан-Сиро, спасибо болельщикам Милана»

«Дженоа» уступил «Милану» (1:3) в Кубке Италии. Украинский наставник «Дженоа» Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков миланского клуба.
Местные ультрас приветствовали Шевченко на «Сан-Сиро» баннерами и кричалками.
Перед игрой сообщалось, что украинца уволят из «Дженоа» после этого матча.
«Всегда рад вернуться сюда, на «Сан-Сиро», прием был фантастическим, и я благодарю болельщиков «Милана». Также хочу поблагодарить болельщиков «Дженоа», которые приехали сюда, чтобы поддержать команду», — сказал Шевченко.
Читайте также: ШЕВЧЕНКО: «Отставка? Я делаю свою работу, решение примет руководство».
Источник — Football-Italia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
-
1 раз - случайность, 2 раза - совпадение, 3 раза - закономерность...
-
Але були і хороші речі. Наприклад, Шевченко займався благодійними проектами без піару в Україні. Допомагав своєму дитячому тренеру, який в нього повірив.
-
Шевченко як футболіст - дуже сильний гравець з характером, різноплановий боєць. Але як людина - персонаж з поганою освітою та дворовим вихованням. Доволі меркантильний та дещо лицемірний.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.