Андрей ШЕВЧЕНКО: «Рад вернуться на Сан-Сиро, спасибо болельщикам Милана»

Украинца тепло встретили фаны «россонери»

  • 14.01.2022 08:53
  • 1523 просмотра
  • 7 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Рад вернуться на Сан-Сиро, спасибо болельщикам Милана»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Дженоа» уступил «Милану» (1:3) в Кубке Италии. Украинский наставник «Дженоа» Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков миланского клуба.

Местные ультрас приветствовали Шевченко на «Сан-Сиро» баннерами и кричалками.

Перед игрой сообщалось, что украинца уволят из «Дженоа» после этого матча.

«Всегда рад вернуться сюда, на «Сан-Сиро», прием был фантастическим, и я благодарю болельщиков «Милана». Также хочу поблагодарить болельщиков «Дженоа», которые приехали сюда, чтобы поддержать команду», — сказал Шевченко.

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Источник — Football-Italia

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 14.01.2022 09:05 (изменен)
    +3
    Помню как после 1-го матча за Челси, кажется это было в суперкубке Англии, Шевченко забил гол и поцеловал эмблему Челси после стольких лет в Милане. Такой себе жест в адрес болельщиков Милана а в Челси он так и не стал своим.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 14.01.2022 09:14 (изменен)
    +2
    VikyKrasotulechka, 14.01.2022 09:10
    Говняный поступок был....
    Еще помню как отжал у Заварова его законное место в тренерском штабе на Евро-2016, развалив тренерский штаб Фоменко-Онищенко-Заваров и тем самым подорвав всю атмосферу в команде. А потом еще эта большая и сопливая пресс-конференция за день до матча команды Петракова с Францией в Киеве.
    -
    1 раз - случайность, 2 раза - совпадение, 3 раза - закономерность...
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    Tasha19
    online
    Tasha19, 14.01.2022 09:56
    +1
    alefteev77, 14.01.2022 09:05
    Помню как после 1-го матча за Челси, кажется это было в суперкубке Англии, Шевченко забил гол и поцеловал эмблему Челси после стольких лет в Милане. Такой себе жест в адрес болельщиков Милана а в Челси он так и не стал своим.
    Вболівальники Мілана пишуть плакат в підтримку Шеви, до сих пір люблять і пам'ятають його. А нашим тільки аби обгадити.
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    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 14.01.2022 09:10
    +1
    alefteev77, 14.01.2022 09:05
    Помню как после 1-го матча за Челси, кажется это было в суперкубке Англии, Шевченко забил гол и поцеловал эмблему Челси после стольких лет в Милане. Такой себе жест в адрес болельщиков Милана а в Челси он так и не стал своим.
    Говняный поступок был....
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    u6464u
    u6464u, 14.01.2022 10:10
    0
    По-моему надо сначала быть человеком , а затем гравцем.
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 14.01.2022 10:05 (изменен)
    0
    Tasha19, 14.01.2022 09:56
    Вболівальники Мілана пишуть плакат в підтримку Шеви, до сих пір люблять і пам'ятають його. А нашим тільки аби обгадити.
    Шевченко був топовим гравцем Мілану. 2-й за всю історію за кількістю голів. Є за що любити. Ідеальних людей мало. Є сенс називати речі своїми іменами. Шевченко - це публічна особа з великим впливом на людей особливо в Україні. Гівняні вчинки треба називати гівняними.
    -
    Але були і хороші речі. Наприклад, Шевченко займався благодійними проектами без піару в Україні. Допомагав своєму дитячому тренеру, який в нього повірив.
    -
    Шевченко як футболіст - дуже сильний гравець з характером, різноплановий боєць. Але як людина - персонаж з поганою освітою та дворовим вихованням. Доволі меркантильний та дещо лицемірний.
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    u6464u
    u6464u, 14.01.2022 09:57
    0
    Выходит человек говно .
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