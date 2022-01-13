Удаление Джаки. Ливерпуль и Арсенал разошлись миром в полуфинале Кубка

В четверг, 13 января, состоялся первый поединок полуфинала Кубка английской лиги, в котором «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
Матч прошел в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершился в нулевую ничью. У «Арсенала» красную карточку за грубый фол получил Гранит Джака на 24-й минуте.
Ответная игра состоится 20 января в Лондоне на поле «канониров». Ее победитель в финале Кубка сыграет против «Челси», который дважды обыграл «Тоттенхэм».
Кубок английской лиги
1/2 финала, 13 января, Ливерпуль
Ливерпуль – Арсенал – 0:0
Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Матип (Гомес, 77), Александр-Арнолд (Уильямс, 76), Фабиньо (Окслейд-Чемберлен, 75), Милнер (Джонс, 61), Хендерсон, Роберто Фирмино, Минамино, Диогу Жота.
Арсенал: Рамсдейл, Тирни, Уайт, Габриэл Магальяйнс, Седрик Суареш (Чемберс, 11), Сака (Нуну Тавареш, 81), Локонга, Джака, Ляказетт, Нкетиа (Холдинг, 28), Мартинелли.
Предупреждения: Робертсон, 57 – Габриэл Магальяйнс, 72.
Удаления: Джака 24.
Судья: Оливер.
Источник — Sport.ua
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