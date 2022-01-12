Ливерпуль
0 : 0
Арсенал
13.01.2022 21:45   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль - Арсенал. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги

Первый полуфинальный поединок

  • 12.01.2022 19:54
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Ливерпуль - Арсенал. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» в первом полуфинале Кубка английской лиги сыграет против «Арсенала». Матч состоится 13 января, начало в 21:45.

Ливерпуль

Сейчас для «Ливерпуля» не лучшее время для проведения кубковых матчей. Команда Юргена Клоппа имеет солидные проблемы в чемпионате Англии, где Красные в трех последних турах дважды сыграли вничью и один раз проиграли. Теперь «Манчестер Сити» уверенно лидирует с отрывом в 11 очков, а наставнику приходится сетовать на календарь, а также количество травмированных и заразившихся.

Клопп регулярно критикует руководство АПЛ и УЕФА за жесткий график, но ситуация никак не меняется, и «Ливерпулю» приходится приспосабливаться. Более того, еще и Кубок Африки оставил команду без Садио Мане, Мохамеда Салаха и Наби Кейта.

Основной вратарь Алиссон вне игры из-за коронавируса, а Дивок Ориги и Тьяго Алькантара травмированы. Не самая простая ситуация, и целых два матча полуфинала Кубка лиги явно не добавляют Клоппу хорошего настроения.

Арсенал

Лондонская команда после значительных проблем на старте сезона сумела прибавить и сейчас находится на 4-м месте АПЛ. Конечно, «Арсенал» мечтает о возвращении в Лигу чемпионов, но и выиграть трофей в клубе явно не против. Правда, сейчас команда Микеля Артеты находится на серии из двух поражений, в том числе лондонцы вылетели из Кубка Англии.

Кубок Африки оставил «Арсенал» без Обамеянга, Пепе, Эльнени и Партея, а Джака, вероятно, пропустит встречу из-за коронавируса.

13 января, четверг

Ливерпуль - Арсенал
Ливерпуль. Старт в 21:45
Трансляция на Сетанта Спорт
Прогноз Sport.ua — 2:2
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Источник — Sport.ua

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