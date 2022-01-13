В четверг, 13 января, в 21:45 состоится первый поединок полуфинала Кубка английской лиги, в котором «Ливерпуль» примет лондонский «Арсенал». Матч пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|24'
|Гранит Джака (Арсенал) получает красную карточку.
Источник — Sport.ua
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