Ливерпуль
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Арсенал
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Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 января в 21:45 первый матч 1/2 финала Кубка Английской лиги

  • 13.01.2022 22:15
  • 567 просмотров
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Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 13 января, в 21:45 состоится первый поединок полуфинала Кубка английской лиги, в котором «Ливерпуль» примет лондонский «Арсенал». Матч пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча
24' Гранит Джака (Арсенал) получает красную карточку.

Источник — Sport.ua

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