Наполи
2 : 5
Фиорентина
13.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Наполи – Фиорентина – 2:5 (д.в.) Заруба в Кубке. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Италии

  • 13.01.2022 22:45
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Наполи – Фиорентина – 2:5 (д.в.) Заруба в Кубке. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» на выезде победила «Наполи» (5:2 д.в.).

Основное время завершилось вничью (2:2), а в овертайме «фиалками» было забито три гола. По ходу матча судья удалил трех игроков. «Фиорентина» вышла в четвертьфинал, где 9 февраля сыграет с «Аталантой».

Кубок Италии

1/8 финала, 13 января

Наполи – Фиорентина – 2:5 (д.в.)

Голы: Влахович, 41 (0:1). Мертенс, 44 (1:1). Бираги, 57 (1:2). Петанья, 90+5 (2:2). Венути, 105+1 (2:3). Пентек, 108 (2:4). Мале, 119 (2:5).

События матча
119' ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Мале (Фиорентина).
108' ГОЛ ! Мяч забил Кшиштоф Пёнтек (Фиорентина).
106' ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Венути (Фиорентина).
90' ГОЛ ! Мяч забил Андреа Петанья (Наполи).
90' Фабиан Руис (Наполи) получает красную карточку.
84' Ирвинг Лосано (Наполи) получает красную карточку.
58' ГОЛ ! Мяч забил Кристиано Бираги (Фиорентина).
45' Бартломей Дронговский (Фиорентина) получает красную карточку.
44' ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Наполи).
41' ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).

Источник — Sport.ua

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