Наполи – Фиорентина – 2:5 (д.в.) Заруба в Кубке. Видео голов и обзор

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» на выезде победила «Наполи» (5:2 д.в.).
Основное время завершилось вничью (2:2), а в овертайме «фиалками» было забито три гола. По ходу матча судья удалил трех игроков. «Фиорентина» вышла в четвертьфинал, где 9 февраля сыграет с «Аталантой».
Кубок Италии
1/8 финала, 13 января
Наполи – Фиорентина – 2:5 (д.в.)
Голы: Влахович, 41 (0:1). Мертенс, 44 (1:1). Бираги, 57 (1:2). Петанья, 90+5 (2:2). Венути, 105+1 (2:3). Пентек, 108 (2:4). Мале, 119 (2:5).
|119'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Мале (Фиорентина).
|108'
|ГОЛ ! Мяч забил Кшиштоф Пёнтек (Фиорентина).
|106'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Венути (Фиорентина).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреа Петанья (Наполи).
|90'
|Фабиан Руис (Наполи) получает красную карточку.
|84'
|Ирвинг Лосано (Наполи) получает красную карточку.
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиано Бираги (Фиорентина).
|45'
|Бартломей Дронговский (Фиорентина) получает красную карточку.
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Наполи).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
Источник — Sport.ua
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