Наполи – Фиорентина. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» – «Фиорентина»:
После поражения от «Специи» неаполитанцы сыграли вничью 1:1 с «Ювентусом» и победили «Сампдорию» (1:0).
«Фиорентина» в прошлом матче в рамках чемпионата Италии уступила на чужом поле «Торино» со счетом 0:4. Кстати, в предыдущем раунде Копа Италиа «фиалки» уверенно победили «Козенцу» со счетом 4:0!
Это будет 146-е противостояние этих команд. В активе обеих команд по 53 победы, также 39 раз соперники сыграли вничью.
«Я бы поставил, что в этом матче будет забито больше двух голов», – сказал Козьбан.
Матч «Наполи» – «Фиорентина» состоится 13 января. Начало встречи – в 19:00.
Дмитрий Козьбан, Sport.ua
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