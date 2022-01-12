Наполи – Фиорентина. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Италии

  • 12.01.2022 04:35
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Наполи – Фиорентина. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» – «Фиорентина»:

После поражения от «Специи» неаполитанцы сыграли вничью 1:1 с «Ювентусом» и победили «Сампдорию» (1:0).

«Фиорентина» в прошлом матче в рамках чемпионата Италии уступила на чужом поле «Торино» со счетом 0:4. Кстати, в предыдущем раунде Копа Италиа «фиалки» уверенно победили «Козенцу» со счетом 4:0!

Это будет 146-е противостояние этих команд. В активе обеих команд по 53 победы, также 39 раз соперники сыграли вничью.

«Я бы поставил, что в этом матче будет забито больше двух голов», – сказал Козьбан.

Матч «Наполи» – «Фиорентина» состоится 13 января. Начало встречи – в 19:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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