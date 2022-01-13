Три гола в овертайме. Фиорентина обыграла Наполи в 1/8 финала Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» на выезде победила «Наполи» (5:2 д.в.).

Основное время завершилось вничью (2:2), а в овертайме «фиалками» было забито три гола. По ходу матча судья удалил трех игроков.

«Фиорентина» вышла в четвертьфинал, где 9 февраля сыграет с «Аталантой».

Кубок Италии

1/8 финала, 13 января

Наполи – Фиорентина – 2:5 (д.в.)

Голы: Влахович, 41 (0:1). Мертенс, 44 (1:1). Бираги, 57 (1:2). Петанья, 90+5 (2:2). Венути, 105+1 (2:3). Пентек, 108 (2:4). Мале, 119 (2:5).

Наполи: Оспина (Мерет, 47), Туанзебе, Ррахмани, Ди Лоренцо, Гулям (Малькюи, 85), Демме (Руис, 64), Эльмас, Лоботка (Чоффи, 90), Мертенс, Политано (Лосано, 64), Петанья (Жуан Жезус, 94).

Фиорентина: Драговски, Бираги, Миленкович, Венути, Настасич (Игор, 91), Сапонара (Мале, 46), Кастровилли (Бонавентура, 89), Торрейра, Данкан (Терраччано, 45+4), Влахович (Пентек, 73), Гонсалес (Иконе, 89).

Предупреждения: Ррахмани, 56, Руис, 77, Туанзебе, 85 – Данкан, 23, Кастровилли, 59.

Удаления: Лосано, 84, Руис, 90 – Драговски, 45.

Судья: Айрольди.