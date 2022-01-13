13 января в 22:00 состоится поединок 1/8 финала Кубка Италии, в котором встретятся «Милан» и «Дженоа».
Видеотрансляция поединка проводится на телеканале Футбол 1.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Шевченко назвал состав Дженоа на важный матч против Милана
🔴🔵 Gli undici Grifoni per #MilanGenoa di #CoppaItalia pic.twitter.com/dCKZm15CRb— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 13, 2022
The Rossoneri to take to the field in the #CoppaItaliaFrecciarossa Round of 16 🏆#MilanGenoa #SempreMilan @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/XXFuEn6Zjh— AC Milan (@acmilan) January 13, 2022
Источник — Sport.ua
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