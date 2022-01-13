Аделаида. Обидчицы Свитолиной и Костюк будут сражаться за путевку в финал

Мэдисон Киз и Кори Гауфф сыграют между собой в полуфинале

  • 13.01.2022 21:22
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Аделаида. Обидчицы Свитолиной и Костюк будут сражаться за путевку в финал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гауфф

На турнире WTA 250 в Аделаиде состоялись четвертьфинальные матчи.
 
Во всех поединках принимали участие американки, далее идут три представительницы США и Тамара Зиданшек из Словении.
 
Отметим, что Кори Гауфф и Мэдисон Киз, которые ранее переиграли украинок Марту Костюк и Элину Свитолину, сразятся между собой в полуфинале.
 
Аделаида. 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки

 Элисон Риск –  Мэдисон Бренгл – 3:3 (отказ)
 Тамара Зиданшек [4] –  Лорен Дэвис [Q] – 7:6(4), 7:6(7)
 
Нижняя часть сетки

 Кори Гауфф [3] –  Ана Конюх [Alt] – 6:3, 6:4
 Мэдисон Киз –  Людмила Самсонова [8] – 6:3, 3:6, 6:3
 
Аделаида. Пары 1/2 финала

 Элисон Риск –  Тамара Зиданшек [4]
 Кори Гауфф [3] –  Мэдисон Киз

Источник — Sport.ua

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