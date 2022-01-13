Аделаида. Обидчицы Свитолиной и Костюк будут сражаться за путевку в финал

На турнире WTA 250 в Аделаиде состоялись четвертьфинальные матчи.
Во всех поединках принимали участие американки, далее идут три представительницы США и Тамара Зиданшек из Словении.
Отметим, что Кори Гауфф и Мэдисон Киз, которые ранее переиграли украинок Марту Костюк и Элину Свитолину, сразятся между собой в полуфинале.
Аделаида. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Элисон Риск – Мэдисон Бренгл – 3:3 (отказ)
Тамара Зиданшек [4] – Лорен Дэвис [Q] – 7:6(4), 7:6(7)
Нижняя часть сетки
Кори Гауфф [3] – Ана Конюх [Alt] – 6:3, 6:4
Мэдисон Киз – Людмила Самсонова [8] – 6:3, 3:6, 6:3
Аделаида. Пары 1/2 финала
Элисон Риск – Тамара Зиданшек [4]
Кори Гауфф [3] – Мэдисон Киз
Источник — Sport.ua
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