Аделаида. Обидчицы Свитолиной и Костюк будут сражаться за путевку в финал

На турнире WTA 250 в Аделаиде состоялись четвертьфинальные матчи.



Во всех поединках принимали участие американки, далее идут три представительницы США и Тамара Зиданшек из Словении.



Отметим, что Кори Гауфф и Мэдисон Киз, которые ранее переиграли украинок Марту Костюк и Элину Свитолину, сразятся между собой в полуфинале.



Аделаида. 1/4 финала



Верхняя часть сетки

Элисон Риск – Мэдисон Бренгл – 3:3 (отказ)

Тамара Зиданшек [4] – Лорен Дэвис [Q] – 7:6(4), 7:6(7)



Нижняя часть сетки

Кори Гауфф [3] – Ана Конюх [Alt] – 6:3, 6:4

Мэдисон Киз – Людмила Самсонова [8] – 6:3, 3:6, 6:3



Аделаида. Пары 1/2 финала

Элисон Риск – Тамара Зиданшек [4]

Кори Гауфф [3] – Мэдисон Киз