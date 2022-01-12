Не наш день. Костюк в трех сетах проиграла американке Гауфф

Украинская теннисистка Марта Костюк (№50 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Аделаиде.
В матче второго раунда украинка проиграла 18-летней Кори Гауфф из США (№19 WTA).
Аделаида. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Кори Гауфф (США) – 3:6, 7:5, 3:6
Это была первая встреча теннисисток. В следующем раунде Гауфф сразится против Аны Конюх из Хорватии (№65 WTA). Кори осталась самой высокорейтинговой теннисисткой на турнире.
В четвертьфинале сыграют сразу пять представительниц США. Кроме Гауфф это Мэдисон Бренгл, Элисон Риск, Лорен Дэвис и Мэдисон Киз.
Марта продолжит борьбу в парном разряде на этих соревнованиях.
Источник — Sport.ua
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По игре Мартуся смотрелась интереснее, но у Гауф есть стабильная подача - это и плюс жара вот с чем возникли проблемы у нашей звёздочки.
Ну и конечно, Гауф это точно не однодневка в отличии от некоторых англо-румынок
По игре Мартуся смотрелась интереснее, но у Гауф есть стабильная подача - это и плюс жара вот с чем возникли проблемы у нашей звёздочки.
Ну и конечно, Гауф это точно не однодневка в отличии от некоторых англо-румынок
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