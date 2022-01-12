Не наш день. Костюк в трех сетах проиграла американке Гауфф

Марта не сумела пробиться в 1/4 финала на турнире в Аделаиде

  • 12.01.2022 10:37
  • 1363 просмотра
  • 20 комментариев
Не наш день. Костюк в трех сетах проиграла американке Гауфф
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гауфф

Украинская теннисистка Марта Костюк (№50 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Аделаиде.
 
В матче второго раунда украинка проиграла 18-летней Кори Гауфф из США (№19 WTA). 
 
Аделаида. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Кори Гауфф (США) – 3:6, 7:5, 3:6

Это была первая встреча теннисисток. В следующем раунде Гауфф сразится против Аны Конюх из Хорватии (№65 WTA). Кори осталась самой высокорейтинговой теннисисткой на турнире.

В четвертьфинале сыграют сразу пять представительниц США. Кроме Гауфф это Мэдисон Бренгл, Элисон Риск, Лорен Дэвис и Мэдисон Киз.

Марта продолжит борьбу в парном разряде на этих соревнованиях.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
    potemkin78, 12.01.2022 10:52
    +5
    скорее последний месяц. а если серьёзно у всех наших теннисисток надо отобрать смартфоны, заблокировать в инете и загнать на тренировки
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    Misha-101
    Misha-101, 12.01.2022 10:47
    +4
    Марта молодец, старалась. Не расклеилась после проигранного первого сета и продолжала борьбу. Психоза по пустякам уже нет и это отлично. Гауфф сегодня была лучше, особенно подача у неё сильная. Марте удачи в Мельбурне
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    Disiny7
    online
    Disiny7, 12.01.2022 10:47
    +4
    Очень конкурентная борьба двух тинейджеров. Победила Коко, но думаю, Марту она запомнила
    По игре Мартуся смотрелась интереснее, но у Гауф есть стабильная подача - это и плюс жара вот с чем возникли проблемы у нашей звёздочки.
    Ну и конечно, Гауф это точно не однодневка в отличии от некоторых англо-румынок
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    sv_2000
    online
    sv_2000, 12.01.2022 10:44
    +3
    Мда... То что дала бой Марта бой Гауф совсем не удивило... По уровню игры, я считаю, она даже и повыше... Но и то, что Марта слила безвольно решающие геймы тоже совсем не удивило((
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    Василь Гаранджа
    online
    Василь Гаранджа, 12.01.2022 11:14
    +2
    Якесь "кладовище домашніх тварин". Тільки встигай читати на спорт.юа заголовки - "програла", "поступилася", "не зумів", "вибула"...
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    kollekciy
    online
    kollekciy, 12.01.2022 10:57
    +2
    Марті треба було на попередньому турнірі так грати, там сітка була по силам з такою грою. А, тут Гауф після першого сету, трохи послабила та Марті шанси дала. Але Марта не була б собою, якщо б не втратила шанси сама на вирішальних ударах.
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    Spectra
    Spectra, 12.01.2022 11:17
    +1
    И так итог дня 5 из 5 вылетели, возможно и не придется вставать ночью и поддерживать наших, все может закончился к третьему кругу
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    vital
    online
    vital, 12.01.2022 11:17
    0
    Павло Бубенко, 12.01.2022 11:10
    Коко на два года моложе - а психологической стойкости и устремленности к победе - куда нашей Марте!
    В КоКо вже кілька років вкладають шалені суми, вважаючи її наступницею Серени. А Марту тренує мама. Це називається відчуйте різницю. Маємо те що маємо...
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    Павло Бубенко
    online
    Павло Бубенко, 12.01.2022 11:10
    0
    Коко на два года моложе - а психологической стойкости и устремленности к победе - куда нашей Марте!
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 12.01.2022 11:08
    0
    Сколько Марта уже проиграла таких матчей за карьеру? Ей всегда чего-то не хватает, сегодня не хватило физики при счёте 3-3 (15:40) просто здохла, а так перед АО провела 2 хороших матча, дальше все равно не было смысла играть, идти тратить силы ради чего? Тут ни рейтинга не поднимешь, ни денег, можно спокойно сливать пару и готовиться к АО!
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    NM16071
    online
    NM16071, 12.01.2022 11:08
    0
    Samuel15, 12.01.2022 11:02
    В зале надо не жопу качать а кардио, в 3-м сете еле ноги волочила
    Мені теж здається, що Марта більше дбає про сідниці, ніж про форму. Але то її вибір.
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    Oleksandr Kelym
    online
    Oleksandr Kelym, 12.01.2022 11:06
    0
    Як це не сумно - знову психологія: коли в напруженому матчі на перше місце виходить психологія тут наші спортсмени і випадають в осадок...
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    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!
    online
    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 12.01.2022 10:49
    0
    sv_2000, 12.01.2022 10:47
    Тяжелые праздники))
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    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!
    online
    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 12.01.2022 10:46
    0
    Доброго дня. Де ви пропадали?
    Ссылка
    vital
    online
    vital, 12.01.2022 11:34
    -1
    NM16071, 12.01.2022 11:28
    Які сили залишити, коли їх не має? Це всього навсього другий матч Марти, причому через день. Марта слабка фізично і психологічно, Причому роками нічого з тим не робить. Тому вона черговий середнячок, який буде плентатися у другій половині сотні, інколи "вистрілюючи". Але здебільшого, будемо читати про черговий цінний досвід для "талановитої" тенісистки. Хоча в чому її талант, так і не можу зрозуміти.
    Ніхто й не заперечує, крім Марти, що їй треба добряче схуднути на кілька кг, а це автоматично збільшить її витривалість і підвищить рухливість пересування по корту. Я саму гру не бачив, бо на роботі, але так зрозумів що була спека. Треба розуміти, що афро-американки більш звичні до спеки, ніж українці. Скільки разів Еля в обідню спеку грала препаскудно. Дуже часто. Не дивно що і Марті було важко. А їй сьогодні ще раз пару грати треба.
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    NM16071
    online
    NM16071, 12.01.2022 11:28
    -1
    vital, 12.01.2022 11:22
    Я про це вже не раз писав. Гляньте на склад участниць цього інтернешнелу. Тут можна було залишити всі сили, яких у Марти здебільшого на 2 матчі поспіль вистачає, і нічого толкового не здобути. А на АО ігри через день. Тепер головне сприятливий жереб нашим дівчатам. Але навіть зараз реальних шансів побачити когось із наших другого тижня АО не проглядається. В кращому разі третє коло.
    Які сили залишити, коли їх не має? Це всього навсього другий матч Марти, причому через день. Марта слабка фізично і психологічно, Причому роками нічого з тим не робить. Тому вона черговий середнячок, який буде плентатися у другій половині сотні, інколи "вистрілюючи". Але здебільшого, будемо читати про черговий цінний досвід для "талановитої" тенісистки. Хоча в чому її талант, так і не можу зрозуміти.
    Ссылка
    vital
    online
    vital, 12.01.2022 11:22
    -1
    Spectra, 12.01.2022 11:08
    Сколько Марта уже проиграла таких матчей за карьеру? Ей всегда чего-то не хватает, сегодня не хватило физики при счёте 3-3 (15:40) просто здохла, а так перед АО провела 2 хороших матча, дальше все равно не было смысла играть, идти тратить силы ради чего? Тут ни рейтинга не поднимешь, ни денег, можно спокойно сливать пару и готовиться к АО!
    Я про це вже не раз писав. Гляньте на склад участниць цього інтернешнелу. Тут можна було залишити всі сили, яких у Марти здебільшого на 2 матчі поспіль вистачає, і нічого толкового не здобути. А на АО ігри через день. Тепер головне сприятливий жереб нашим дівчатам. Але навіть зараз реальних шансів побачити когось із наших другого тижня АО не проглядається. В кращому разі третє коло.
    Ссылка
    sv_2000
    online
    sv_2000, 12.01.2022 10:47
    -1
    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 12.01.2022 10:46
    Доброго дня. Де ви пропадали?
    Тяжелые праздники))
    Ссылка
    Samuel15
    Samuel15, 12.01.2022 11:02
    -2
    В зале надо не жопу качать а кардио, в 3-м сете еле ноги волочила
    Ссылка
    sv_2000
    online
    sv_2000, 12.01.2022 11:26
    -3
    Disiny7, 12.01.2022 10:47
    Очень конкурентная борьба двух тинейджеров. Победила Коко, но думаю, Марту она запомнила
    По игре Мартуся смотрелась интереснее, но у Гауф есть стабильная подача - это и плюс жара вот с чем возникли проблемы у нашей звёздочки.
    Ну и конечно, Гауф это точно не однодневка в отличии от некоторых англо-румынок
    Крайне спорное утверждение.... Я об англо-румынке))
    Ссылка
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