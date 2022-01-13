Экс-игрок Александрии может усилить Кривбасс

26-летний полузащитник Глеб Бухал объяснил расторжение контракта с «Александрией» и рассказал о том, где может продолжить карьеру:
«Все объясняется просто: я хочу иметь постоянную игровую практику. В «Александрии» этого не было. На сегодняшний момент есть несколько вариантов продолжения карьеры.
«Кривбасс»? Один из них, но давайте подождем два дня и в этом вопросе уже появится конкретика».
Ранее сообщалось о том, что Бухалом также интересуется «Минай».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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