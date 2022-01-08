Ему нужен Бухал. Шаран хочет пригласить в Минай двух игроков Александрии

Глеб Бухал и Андрей Новиков могут перейти в закарпатскую команду

  • 08.01.2022 20:52
  • 226 просмотров
  • 0 комментариев
Ему нужен Бухал. Шаран хочет пригласить в Минай двух игроков Александрии
© ФК Александрия. Бухал и Шаран

Украинский специалист Владимир Шаран хочет пригласить в «Минай» двух игроков, выступающих за «Александрию».

Стало известно, про каких футболистов идет речь – Глеб Бухал и Андрей Новиков могут перейти в «Минай».

Ассистентом Шарана в закарпатской команде будет Вадим Чернышенко, с которым он вместе работал в «Александрии».

Бухал в текущем сезоне провел 3 матча, а Новиков отыграл 4 поединка. Оба игрока результативными действиями не отметились.

Источник — Footboom

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Александр Гриненко
    Александр Гриненко, 08.01.2022 21:13
    0
    Пускай берет бухарика Селю.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности