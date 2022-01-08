Ему нужен Бухал. Шаран хочет пригласить в Минай двух игроков Александрии

Украинский специалист Владимир Шаран хочет пригласить в «Минай» двух игроков, выступающих за «Александрию».

Стало известно, про каких футболистов идет речь – Глеб Бухал и Андрей Новиков могут перейти в «Минай».

Ассистентом Шарана в закарпатской команде будет Вадим Чернышенко, с которым он вместе работал в «Александрии».

Бухал в текущем сезоне провел 3 матча, а Новиков отыграл 4 поединка. Оба игрока результативными действиями не отметились.