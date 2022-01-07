Источник: Шаран стал главным тренером команды-аутсайдера УПЛ

50-летний специалист Владимир Шаран назначен на пост главного тренера «Миная», информирует телеграм-канал Тайны футбола.

Последним местом работы Шарана была «Александрия», в которой он работал с 2010 по 2011 год, а затем с 2013 по 2021 год.

В сезоне 2018/19 Шаран привел команду из Александрии к бронзовым медалям чемпионата Украины.

Напомним, на должность рулевого «Миная» также претендовал 59-летний экс-наставник «Таврии» Сергей Пучков.

После первой части чемпионата Украины «Минай» занимает предпоследнее место в УПЛ, опережая только «Мариуполь».