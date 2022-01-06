Не только Шаран. На должность наставника Миная претендует известный тренер

На должность наставника «Миная» претендуют два известных тренера.

Руководство клуба УПЛ рассматривает кандидатуры Владимира Шарана и Сергея Пучкова.

59-летний Сергей Пучков рассказал: «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. С президентом «Миная» я не контактировал. Не хочу много говорить на эту тему. Предлагаю немного подождать».

Пучков в сентябре 2021 года покинул «Таврию» Симферополь. Ранее специалист возглавлял «Горняк-Спорт», «Гандзасар» (Армения), «Металлург» Запорожье, «Славутич», «Севастополь», «Кристалл», «Черкассы», СИЛКО и «Николаев».

Скоро объявят. Минай рассказал, когда назначит нового тренера