Не только Шаран. На должность наставника Миная претендует известный тренер

Руководство клуба УПЛ рассматривает кандидатуру 59-летнего Сергея Пучкова

  • 06.01.2022 20:40
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  • 2 комментария
Не только Шаран. На должность наставника Миная претендует известный тренер
© ФК Таврия. Сергей Пучков

На должность наставника «Миная» претендуют два известных тренера.

Руководство клуба УПЛ рассматривает кандидатуры Владимира Шарана и Сергея Пучкова.

59-летний Сергей Пучков рассказал: «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. С президентом «Миная» я не контактировал. Не хочу много говорить на эту тему. Предлагаю немного подождать».

Пучков в сентябре 2021 года покинул «Таврию» Симферополь. Ранее специалист возглавлял «Горняк-Спорт», «Гандзасар» (Армения), «Металлург» Запорожье, «Славутич», «Севастополь», «Кристалл», «Черкассы», СИЛКО и «Николаев». 

Скоро объявят. Минай рассказал, когда назначит нового тренера

Источник — Footboom

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 06.01.2022 21:00
    +2
    Очень известный. Его в упл не кто не возьмёт, даже бесплатно
    Ссылка
    Panama2830
    online
    Panama2830, 06.01.2022 21:33
    0
    Артем Дима футболист, 06.01.2022 21:00
    Очень известный. Его в упл не кто не возьмёт, даже бесплатно
    Ему до Шарана…. расти и расти…
    Ссылка
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