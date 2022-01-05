Скоро объявят. Минай рассказал, когда назначит нового тренера

Клуб УПЛ «Минай» на официальном сайте сообщил, что команда выйдет из отпуска 14 января.
После увольнения наставника Игоря Леонова руководство еще не определило нового тренера, но обещает назвать фамилию специалиста уже на следующей неделе.
Ожидается, что им станет экс-тренер «Александрии» Владимир Шаран.
Команда завершила первую часть сезона на предпоследнем месте УПЛ.
Источник — ФК Минай
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.