ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с Бухалом

«Александрия» сообщила о прекращении сотрудничества с 26-летним полузащитником Глебом Бухалом. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Бухал выступал за «Александрию» с 2018 года. Суммарно провел за команду 37 матчей в УПЛ и забил 1 гол.
Новым местом работы Бухала может стать «Минай», куда его планирует пригласить экс-тренер «Александрии» Владимир Шаран.
Источник — ФК Александрия
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