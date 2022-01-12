ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с Бухалом

26-летний хавбек покинул клуб

  • 12.01.2022 19:27
  • 490 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с Бухалом
© ФК Александрия. Глеб Бухал

«Александрия» сообщила о прекращении сотрудничества с 26-летним полузащитником Глебом Бухалом. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Бухал выступал за «Александрию» с 2018 года. Суммарно провел за команду 37 матчей в УПЛ и забил 1 гол.

Новым местом работы Бухала может стать «Минай», куда его планирует пригласить экс-тренер «Александрии» Владимир Шаран.

Источник — ФК Александрия

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    kaka, 12.01.2022 19:29
    0
    шутка с бородой напрашивается-фамилия подвела
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