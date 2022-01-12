ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с Бухалом

«Александрия» сообщила о прекращении сотрудничества с 26-летним полузащитником Глебом Бухалом. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Бухал выступал за «Александрию» с 2018 года. Суммарно провел за команду 37 матчей в УПЛ и забил 1 гол.

Новым местом работы Бухала может стать «Минай», куда его планирует пригласить экс-тренер «Александрии» Владимир Шаран.