В ответном поединке полуфинала Кубка английской лиги «Челси» на выезде обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0 и вышел в финал турнира.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Тоттенхэм» — «Челси» — 0:1 (первый матч 0:2)
Гол: Рюдигер, 18
События матча
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Челси).
Источник — YouTube
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