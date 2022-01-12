Челси снова обыграл Тоттенхэм и вышел в финал Кубка английской лиги

«Челси» после победы 2:0 в первом полуфинале Кубка английской лиги спокойно подходил к ответному поединку с «Тоттенхэмом».
В итоге Синие на выезде снова обыграли команду Антонио Конте и вышли в финал.
В финале команда Томаса Тухеля сыграет против «Ливерпуля» или «Арсенала».
Кубок английской лиги. Полуфинал
Тоттенхэм - Челси 0:1 (первый матч Челси выиграл 2:0)
Голы: Рюдигер, 18
Тоттенхэм: Голлини, Ройал, Танганга, Санчес, Дэвис, Доэрти (Сессеньон, 65), Винкс (Скипп, 81), Ло Чельсо (Хиль, 71), Хейбьерг, Лукас Моура, Кейн
Челси: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен (Тиаго Силва, 66), Сарр, Рюдигер, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 82), Ковачич (Канте, 77), Хадсон-Одои, Маунт (Зиеш, 66), Вернер (Алонсо, 66), Лукаку
Источник — Sport.ua
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Помнится при совке на стадионе стояла дежурная скорая,что англосаксы не могут на матч нанять медбригаду.
А игра сегодня получше предыдущей,да еще и невезуха,отрадно что Конте дал Хилю уже 20мин.у него хорошие перспективы,чего пока не просматривается в Тотема.
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