Тоттенхэм
0 : 1
Челси
12.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Челси снова обыграл Тоттенхэм и вышел в финал Кубка английской лиги

Шанс на еще один трофей для Синих

  • 12.01.2022 23:45
  • 294 просмотра
  • 2 комментария
Челси снова обыграл Тоттенхэм и вышел в финал Кубка английской лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» после победы 2:0 в первом полуфинале Кубка английской лиги спокойно подходил к ответному поединку с «Тоттенхэмом».

В итоге Синие на выезде снова обыграли команду Антонио Конте и вышли в финал.

В финале команда Томаса Тухеля сыграет против «Ливерпуля» или «Арсенала».

Кубок английской лиги. Полуфинал

Тоттенхэм - Челси 0:1 (первый матч Челси выиграл 2:0)
Голы: Рюдигер, 18

Тоттенхэм: Голлини, Ройал, Танганга, Санчес, Дэвис, Доэрти (Сессеньон, 65), Винкс (Скипп, 81), Ло Чельсо (Хиль, 71), Хейбьерг, Лукас Моура, Кейн

Челси: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен (Тиаго Силва, 66), Сарр, Рюдигер, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 82), Ковачич (Канте, 77), Хадсон-Одои, Маунт (Зиеш, 66), Вернер (Алонсо, 66), Лукаку

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    pol-55
    online
    pol-55, 13.01.2022 00:08
    0
    Еще эти большие перерывы на медпомощь болелам,рвут темп игры в Тотема уже 2й раз и причем здесь врачи команды.
    Помнится при совке на стадионе стояла дежурная скорая,что англосаксы не могут на матч нанять медбригаду.
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    pol-55
    online
    pol-55, 12.01.2022 23:55
    0
    Ранее уже отмечал, что приход итальянской *Семьи*поимеет Д.Леви,вот привезли Голліні которому до Уго...,нет все равно ставят в ворота.
    А игра сегодня получше предыдущей,да еще и невезуха,отрадно что Конте дал Хилю уже 20мин.у него хорошие перспективы,чего пока не просматривается в Тотема.
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