Челси снова обыграл Тоттенхэм и вышел в финал Кубка английской лиги

«Челси» после победы 2:0 в первом полуфинале Кубка английской лиги спокойно подходил к ответному поединку с «Тоттенхэмом».

В итоге Синие на выезде снова обыграли команду Антонио Конте и вышли в финал.

В финале команда Томаса Тухеля сыграет против «Ливерпуля» или «Арсенала».

Кубок английской лиги. Полуфинал

Тоттенхэм - Челси 0:1 (первый матч Челси выиграл 2:0)

Голы: Рюдигер, 18

Тоттенхэм: Голлини, Ройал, Танганга, Санчес, Дэвис, Доэрти (Сессеньон, 65), Винкс (Скипп, 81), Ло Чельсо (Хиль, 71), Хейбьерг, Лукас Моура, Кейн

Челси: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен (Тиаго Силва, 66), Сарр, Рюдигер, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 82), Ковачич (Канте, 77), Хадсон-Одои, Маунт (Зиеш, 66), Вернер (Алонсо, 66), Лукаку