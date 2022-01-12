Тоттенхэм
0 : 0
Челси
12.01.2022 21:45   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Английской лиги

«Шпорам» будет очень сложно выйти в финал после поражения на «Стэмфорд Бридж»

  • 12.01.2022 10:00
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Тоттенхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Английской лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 12 января, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Английской лиги, в котором «Тоттенхэм» на домашнем стадионе примет «Челси». Начало в 21:45 по Киеву. Первая встреча на «Стэмфорд Бридж» завершилась победой «пенсионеров» со счетом 2:0.

Тоттенхэм

 

Этим летом «шпор» возглавил португальский специалист Нуну Эшпириту Санту, ранее работавший в «Вулверхэмптоне». Но долго проработать ему в Лондоне не удалось, поскольку в ноябре председатель правления Даниєль Леви и руководство клуба отправили наставника в отставку.

Новым главным тренером стал итальянец Антонио Конте, ранее работавший в лондонском «Челси». Сейчас в чемпионате «Тоттенхэм» за 18 туров записал в актив 10 побед и три ничьи, что соответствует 33 очкам и шестой позиции в турнирной таблице.

Пройти в финал Кубка английской лиги «шпорам» будет очень сложно, ведь им нужно побеждать с разницей хотя бы в два, а желательно даже в минимум три мяча.

Челси

 

По итогам прошлого сезона «Челси» занял 4 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от чемпиона, «Манчестер Сити», на 19 баллов. Впрочем, победа над командой Пепа Гвардиолы в финале Лиги чемпионов сполна компенсировала отсутствие медалей национального чемпионата. А в этом сезоне уже можно попробовать и на чемпионство замахнуться.

На стадии четвертьфинала Кубка Английской лиги «пенсионеры» разобрались с «Саутгемптоном», что и дало им право сыграть в полуфинале. А в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги на счету подопечных Томаса Тухеля 12 побед и семь ничьих, что принесло 43 очка и вторую позицию.

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм»: Льорис – Дэвис, Санчес, Танганга, Ндомбеле, Скипп, Хейбьерг, Эмерсон Роял, Ло Чельсо, Кейн, Лукас Моура.

«Челси»: Аррисабалага – Алонсо, Сарр, Рюдигер, Аспиликуэта, Маунт, Ньигес, Жоржиньо, Зиеш, Лукаку, Хаверц.

12 января, среда

«Тоттенхэм» – «Челси» (Первый матч – 0:2)
Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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