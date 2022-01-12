В среду, 12 января, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Английской лиги, в котором «Тоттенхэм» на домашнем стадионе примет «Челси». Начало в 21:45 по Киеву. Первая встреча на «Стэмфорд Бридж» завершилась победой «пенсионеров» со счетом 2:0.
Тоттенхэм
Этим летом «шпор» возглавил португальский специалист Нуну Эшпириту Санту, ранее работавший в «Вулверхэмптоне». Но долго проработать ему в Лондоне не удалось, поскольку в ноябре председатель правления Даниєль Леви и руководство клуба отправили наставника в отставку.
Новым главным тренером стал итальянец Антонио Конте, ранее работавший в лондонском «Челси». Сейчас в чемпионате «Тоттенхэм» за 18 туров записал в актив 10 побед и три ничьи, что соответствует 33 очкам и шестой позиции в турнирной таблице.
Пройти в финал Кубка английской лиги «шпорам» будет очень сложно, ведь им нужно побеждать с разницей хотя бы в два, а желательно даже в минимум три мяча.
Челси
По итогам прошлого сезона «Челси» занял 4 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от чемпиона, «Манчестер Сити», на 19 баллов. Впрочем, победа над командой Пепа Гвардиолы в финале Лиги чемпионов сполна компенсировала отсутствие медалей национального чемпионата. А в этом сезоне уже можно попробовать и на чемпионство замахнуться.
На стадии четвертьфинала Кубка Английской лиги «пенсионеры» разобрались с «Саутгемптоном», что и дало им право сыграть в полуфинале. А в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги на счету подопечных Томаса Тухеля 12 побед и семь ничьих, что принесло 43 очка и вторую позицию.
Ориентировочные составы
«Тоттенхэм»: Льорис – Дэвис, Санчес, Танганга, Ндомбеле, Скипп, Хейбьерг, Эмерсон Роял, Ло Чельсо, Кейн, Лукас Моура.
«Челси»: Аррисабалага – Алонсо, Сарр, Рюдигер, Аспиликуэта, Маунт, Ньигес, Жоржиньо, Зиеш, Лукаку, Хаверц.
12 января, среда
|«Тоттенхэм» – «Челси» (Первый матч – 0:2)
|Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур». 21:45
|ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
|Прогноз Sport.ua — 1:1
Денис Шаховец, Sport.ua
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