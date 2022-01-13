В поединке 18-го тура чемпионата Англии по футболу «Вест Хэм» дома обыграл «Норвич» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Вест Хэм» — «Норвич» — 2:0
Голы: Боуэн, 42, 83
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.