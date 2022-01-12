Вест Хэм переиграл Норвич. Ярмоленко вышел на 88-й минуте

12 января состоялся перенесенный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги.
«Вест Хэм» переиграл «Норвич» со счетом 2:0. Дубль оформил Джаррод Боуэн.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел на замену на 88-й минуте.
АПЛ. 18-й тур
Вест Хэм – Норвич – 2:0
Голы: Боуэн, 42, 83.
Вест Хэм: Фабяньски, Крессуэлл, Цоуфал, Доусон, Диоп, Пабло Форнальс, Лансини, Влашич (Масуаку, 78), Райс, Антонио (Ярмоленко, 88), Боуэн.
Норвич: Крул, Ааронс, Гибсон, Хэнли, Уильямс, Ле Мелу, Маклин, Плахета (Дауэлл, 66), Рашица (Тзолис, 72), Пукки, Ида (Роу, 76).
Судья: Хупер.
Источник — Sport.ua
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