18-й тур
Вест Хэм
2 : 0
Норвич
12.01.2022, FT

Вест Хэм переиграл Норвич. Ярмоленко вышел на 88-й минуте

12 января состоялся перенесенный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги

  • 12.01.2022 23:40
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Вест Хэм переиграл Норвич. Ярмоленко вышел на 88-й минуте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джаррод Боуэн и Деклан Райс

12 января состоялся перенесенный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги.

«Вест Хэм» переиграл «Норвич» со счетом 2:0. Дубль оформил Джаррод Боуэн.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел на замену на 88-й минуте.

АПЛ. 18-й тур

Вест Хэм – Норвич – 2:0

Голы: Боуэн, 42, 83.

Вест Хэм: Фабяньски, Крессуэлл, Цоуфал, Доусон, Диоп, Пабло Форнальс, Лансини, Влашич (Масуаку, 78), Райс, Антонио (Ярмоленко, 88), Боуэн.

Норвич: Крул, Ааронс, Гибсон, Хэнли, Уильямс, Ле Мелу, Маклин, Плахета (Дауэлл, 66), Рашица (Тзолис, 72), Пукки, Ида (Роу, 76).

Судья: Хупер.

Источник — Sport.ua

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