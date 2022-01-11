18-й тур
Вест Хэм
0 : 0
Норвич
12.01.2022 21:45

Вест Хэм – Норвич. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Молотобойцы» должны без проблем брать три очка

  • 11.01.2022 22:31
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Вест Хэм – Норвич. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 12 января, в Лондоне состоится перенесенный матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вест Хэм» на «Олимпийском стадионе» примет «Норвич». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Вест Хэм

 

Команда Дэвида Мойеса на экваторе сезона ведет борьбу за четвертое место, которое позволит своему обладателю получить путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. И пока эта борьба для «молотобойцев» складывается весьма успешно. За 20 сыгранных матчей в чемпионате они набрали 34 очка и занимают пятую строчку в турнирной таблице, отставая от лондонского «Арсенала» лишь на одно очко.

Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко в этом сезоне не имеет постоянной игровой практики в «Вест Хэме». Он провел в АПЛ 9 матчей, но по факту отыграл в них в общей сложности всего лишь 61 минуту, выходя во всех случаях на замену. В Лиге Европы 32-летний украинец был основным игроком, в одном из матчей он забил гол и отличился ассистом.

Норвич

 

В ноябре у «канареек» произошли изменения на тренерском мостике: руководство клуба отправило в отставку 45-летнего немецкого специалиста Даниэля Фарке, а вместо него на должность наставника был назначен Дин Смит, ранее возглавлявший «Астон Виллу».

С новым главным тренером «Норвич» сначала набрал несколько очков, но затем снова стал всем проигрывать. К предстоящему поединку подопечные Дина Смита подходят с серией из пяти поражений. Именно «Норвич» замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги с 10 набранными очками и пока является главным претендентом на понижение в классе.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Вест Хэм» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.32 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Вест Хэм»: Фабьянски – Джонсон, Масуаку, Цоуфал, Доусон, Райс, Лансини, Форналс, Соучек, Боуэн, Антонио.

«Норвич Сити»: Крул – Маккаллум, Ааронс, Яннулис, Омобамиделе, Гилмор, Маклин, Кантвелл, Дрмич, Эрнандес, Пукки.

14 декабря, вторник

«Вест Хэм» – «Норвич»
Лондон. «Олимпийский стадион». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports Ukraine
Прогноз Sport.ua — 2:0
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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