Директор Александрии: «Планируем взять Калитвинцева на зимние сборы»

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал ситуацию с 27-летним украинским полузащитником Владиславом Калитвинцевым.

Несмотря на то, что Калитвинцев был представлен в качестве игрока «Александрии», формально он продолжает работать в черниговской «Десне».

«Останется ли Калитвинцев в расположении «Александрии» на зимние сборы? Мы так планируем. Надеюсь, все будет решено в ближайшее время. Насколько я понимаю, игрок воспользовался юридическим правом, которое прописано в регламенте. Это просто вопрос времени, когда будут урегулированы документальные вопросы», — сказал Китаев.