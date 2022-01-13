Директор Александрии: «Планируем взять Калитвинцева на зимние сборы»

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал ситуацию с 27-летним украинским полузащитником Владиславом Калитвинцевым.
Несмотря на то, что Калитвинцев был представлен в качестве игрока «Александрии», формально он продолжает работать в черниговской «Десне».
«Останется ли Калитвинцев в расположении «Александрии» на зимние сборы? Мы так планируем. Надеюсь, все будет решено в ближайшее время. Насколько я понимаю, игрок воспользовался юридическим правом, которое прописано в регламенте. Это просто вопрос времени, когда будут урегулированы документальные вопросы», — сказал Китаев.
Источник — Футбол 1/2/3
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