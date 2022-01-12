Директор Александрии: «Мы не заявили Калитвинцева. Он официально в Десне»

Дмитрий Китаев рассказал о ситуации с хавбеком

  • 12.01.2022 22:53
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  • 5 комментариев
Директор Александрии: «Мы не заявили Калитвинцева. Он официально в Десне»
© fco.com.ua

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев подтвердил, что клуб еще не заявил хавбека Владислава Калитвинцева. Игроку еще нужно решить проблемы с «Десной».

«Мы пока ничего не нарушили. Есть ли какие-либо нарушения в отношениях Калитвинцева и «Десны», это пусть решает комитет. Мы еще не заявили Калитвинцева, он официально работает в «Десне».

«К нам вопросов нет. То, что мы объявили на официальном сайте, что у нас есть планы на этого футболиста, и мы хотим видеть его у себя – другой вопрос. Я надеюсь, что в ближайшее время в юридической плоскости решится вопрос между игроком и Десной, и все станет на свои места», - сказал Китаев.

Ранее черниговский клуб был удивлен тому, что игрок перешел в новую команду, имея контракт до 2023 года.

Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    MykolaTesla
    online
    MykolaTesla, 12.01.2022 23:16
    +4
    А представляли Калитвинцева з футболкою Олександрії в руках в якості кого тоді?
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    BekXan
    BekXan, 12.01.2022 23:28
    +2
    Китаєв видимо после праздников не отошёл.Это глупо такое подавать.Умнее что то нада говорить после того как представили игрока.Скажи просто мы поспешили или что то в этом роде.Но не нада падать на мороз как пацан 15 лет.
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 12.01.2022 23:27
    +2
    MykolaTesla, 12.01.2022 23:16
    А представляли Калитвинцева з футболкою Олександрії в руках в якості кого тоді?
    приїхав в гості, подарували футболку
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    Андрей Гинов
    Андрей Гинов, 12.01.2022 23:52
    +1
    Бесят такие тва*ри. Они людей за дураков держут!? Сами же представили официально, а теперь говорят такого небыло....
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    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 12.01.2022 23:22
    +1
    Гравці офіційно представили, а тоді " до нас питань немає " один вже кричав " нас там нет! ", а через год сказал " это была заранее спланирована спец.операция " Прозвали х-лом, тепер цей статус носитиме і ФК Олександрія
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