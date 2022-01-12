Директор Александрии: «Мы не заявили Калитвинцева. Он официально в Десне»

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев подтвердил, что клуб еще не заявил хавбека Владислава Калитвинцева. Игроку еще нужно решить проблемы с «Десной».

«Мы пока ничего не нарушили. Есть ли какие-либо нарушения в отношениях Калитвинцева и «Десны», это пусть решает комитет. Мы еще не заявили Калитвинцева, он официально работает в «Десне».

«К нам вопросов нет. То, что мы объявили на официальном сайте, что у нас есть планы на этого футболиста, и мы хотим видеть его у себя – другой вопрос. Я надеюсь, что в ближайшее время в юридической плоскости решится вопрос между игроком и Десной, и все станет на свои места», - сказал Китаев.

Ранее черниговский клуб был удивлен тому, что игрок перешел в новую команду, имея контракт до 2023 года.