Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я не согласен с Хави. Игра была равной»

Наставник «Реала» подвел итоги победы над «Барселоной» (3:2)

  • 13.01.2022 02:45
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я не согласен с Хави. Игра была равной»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Барселоной» (3:2) в поединке полуфинала Суперкубка Испании.

«Я думаю, что команда готова к такого рода матчам. Это должен был быть очень равный матч. Мы были очень эффективны на старте поединка и в контратаках. Мы пропустили свои голы из-за усталости. Наши контратаки была очень эффективными. «Барселона» играла хорошо, и игра была очень ровной. Они создавали нам проблемы в центре поля, чего они обычно не делают.

Хави говорит, что у «Барселоны» было превосходство? Я не согласен. Была равная игра. В первом тайме мы пропустили из-за невезения. Второй тайм был более ровным. Никто не доминировал», — считает Анчелотти.

Источник — Marca

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