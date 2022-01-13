Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я не согласен с Хави. Игра была равной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Барселоной» (3:2) в поединке полуфинала Суперкубка Испании.

«Я думаю, что команда готова к такого рода матчам. Это должен был быть очень равный матч. Мы были очень эффективны на старте поединка и в контратаках. Мы пропустили свои голы из-за усталости. Наши контратаки была очень эффективными. «Барселона» играла хорошо, и игра была очень ровной. Они создавали нам проблемы в центре поля, чего они обычно не делают.

Хави говорит, что у «Барселоны» было превосходство? Я не согласен. Была равная игра. В первом тайме мы пропустили из-за невезения. Второй тайм был более ровным. Никто не доминировал», — считает Анчелотти.