В среду, 12 января, в 21:00 в полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет против «Реала». Турнир четырех команд проходит в Саудовской Аравии.
Телетрансляцию матча можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Барселона – Реал. Стартовые составы команд на матч Суперкубка Испании
BARÇA XI#ElClásico— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2022
💪🔵🔴 pic.twitter.com/FExFU61XQN
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @FCBarcelona_es! @UnicajaBanco | #Supercopa pic.twitter.com/Iwtk45L9fB— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2022
Источник — Sport.ua
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